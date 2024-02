Le stanze dell’arte, da giovedì 9 a Palazzo Fruscione

Venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 18.30 presso Palazzo Fruscione a Salerno, sarà inaugurato ufficialmente il progetto espositivo “Le stanze dell’arte”. Non una collettiva ma un originale insieme di personali, ciascuno dei 15 artisti in esposizione, infatti, ha a disposizione una stanza con le sue opere, a completare un progetto creativo che si sviluppa su 4 piani, per centinaia di opere. All’inaugurazione saranno presenti: l’assessore alle Attività Produttive, Turismo, Eventi e Innovazione del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, i 15 artisti partecipanti e la curatrice della mostra, Olga Marciano, a sua volta presente con grandi tele nelle sale dell’ultimo piano dell’edificio per offrire una esperienza immersiva con la complicità dell’olfatto e dell’udito oltre che della vista. “Le stanze dell’arte” risponde a una scelta curatoriale precisa: Marciano ha inteso offrire una visione esaustiva, grazie alla quale si possono riconoscere la tecnica, la ricerca, il progetto di ciascuno degli artisti proposti che sono: Arturo Amendolara, Laura Bruno, Enzo Caruso, Lilliana Comes, Eleonora Lo Conte, Ida Mainenti, Olga Marciano, Antonio Mariconda, Angelo Nairod, Guido Natella, Valeria Nuzzo, Maria Scotti, Regina Senatore, Sabrina Tortorella e Sonia Vinaccia.

Di piano in piano, sarà possibile ammirare oli, acrilici, disegni, fotografie, attraverso una selezione significativa di opere che consentiranno di conoscere ciascun artista. All’inaugurazione ci sarà la musica dal vivo di Matteo De Luca al sax e la degustazione di vini della Tenuta San Benvenuto, a cura del Sommelier Vladimiro Gennatiempo con il Wine Team. Dopo lo start di venerdì sera, la mostra sarà visitabile fino al 18 febbraio 2024 a ingresso libero. Orari di apertura al pubblico: lunedì – giorno di chiusura, da martedì a giovedì; 17.30/20.30; da venerdì a domenica: 11.00/13.00 e 17.30/20.30. Info su www.stanzedellarte.com.