Banca Sella inaugura nuova succursale di Salerno in Piazza Antonella Russo.

Banca Sella inaugura oggi a Salerno i nuovi spazi della succursale di Piazza Antonella Russo 8, situata nella zona sud-orientale della città. All’interno, oltre ai tradizionali sportelli per l’operatività, sono a disposizione dei clienti aree dedicate alla consulenza, una postazione per accedere al servizio internet banking e un terminale Atm evoluto che permette ai clienti di prelevare denaro, versare contanti e assegni sul proprio conto ed effettuare altre operazioni di pagamento 24 ore su 24.

Nei nuovi uffici, caratterizzati da uno stile moderno e razionale, i clienti di Banca Sella possono ricevere consulenza specializzata sulle diverse esigenze finanziarie, da quelle quotidiane a quelle più complesse, sia a livello familiare sia legate alla gestione della propria attività imprenditoriale.

Un team di esperti è a disposizione per offrire una serie di servizi specifici come, ad esempio, il Wealth & Business Advisory di Banca Sella rivolto agli imprenditori e alle loro aziende, con l’obiettivo di affiancarli nella pianificazione delle scelte che riguardano il patrimonio personale e il business aziendale. Oppure come le soluzioni del Corporate & Investment Banking, la divisione del gruppo Sella specializzata in operazioni di finanza straordinaria per sostenere le aziende nella realizzazione dei loro progetti strategici di trasformazione e crescita attraverso strumenti quali le emissioni obbligazionarie (mini-bond) e la consulenza in ambito M&A.

La succursale inaugurata oggi a Salerno si affianca a quella di Corso Garibaldi 203 e agli spazi di Sellalab, la piattaforma d’innovazione del gruppo Sella rivolta a startup e imprese con l’obiettivo di supportarne la crescita, i processi di open innovation e di trasformazione digitale, già presente anche a Biella, Milano, Padova e Lecce.

“L’apertura di questi nuovi spazi conferma la nostra attenzione e l’impegno nell’affiancare i clienti per soddisfare ogni giorno le loro esigenze più diversificate – afferma Gennaro Crescenzo, Responsabile Territorio Sud di Banca Sella –. Grazie a servizi di consulenza personalizzata dedicati ai bisogni di famiglie e imprese, prodotti innovativi e professionisti presenti sul territorio, siamo infatti in grado di fornire una vasta gamma di soluzioni per supportare, quindi, lo sviluppo economico di una provincia e di una regione a cui tradizionalmente siamo vicini”.

Con quella di Piazza Antonella Russo, sono in totale 14 le succursali di Banca Sella in Campania.