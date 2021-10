Banca 2021 oltre la resilienza, mutui agevoati per famiglie ed imprese.

La Banca 2021 apre un ponte verso il futuro, per accompagnare negli ultimi mesi dell’anno i propri clienti oltre la resilienza, con finanziamenti a tassi agevolati.

La resilienza indica la capacità di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà: è un termine che è stato efficacemente utilizzato nel corso della crisi pandemica, ma può risultare riduttivo se riferito all’attività che le BCC, da sempre, mettono a disposizione dei territori di competenza. Perché spesso le Banche di Comunità dimostrano un senso di appartenenza tipico di chi al territorio deve tutto. È il caso della Banca 2021, Credito Cooperativo del Cilento Vallo di Diano e Lucania: dopo aver messo a disposizione della propria clientela, nel periodo pandemico, le misure creditizie previste dai decreti governativi, l’Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania rilancia aiuti e opportunità per superare la crisi, con una iniziativa fortissimamente voluta del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale. Per dar modo a privati e aziende di costruire le basi per la completa ripartenza, negli ultimi tre mesi dell’anno la Banca 2021 mette a disposizione di Soci e Clienti finanziamenti a tassi agevolati.

“Le famiglie dei nostri territori e le nostre imprese -sottolineano dal CDA e dalla Direzione Generale della Banca 2021- hanno bisogno di sostegno e di un affiancamento finanziario professionale, che possa loro assicurare la serenità e le giuste dotazioni per ripartire dopo il periodo pandemico. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per aiutare famiglie e imprese a superare le conseguenze della pandemia. Oggi è il momento di accompagnare verso il futuro tutti i nostri territori di competenza”.

La Governance della Banca 2021 è fermamente convinta che la partita della ripartenza si potrà vincere soltanto tutti insieme, di qui la volontà di mettere a disposizione di famiglie e imprese, con particolare attenzione ai Soci, l’opportunità di accedere a finanziamenti a tassi agevolati. “Le giovani coppie -confermano dal CDA e dalla Direzione Generale- hanno il diritto di avere una casa di proprietà, e le famiglie devono poter affrontare le proprie spese in assoluta tranquillità. E i nostri imprenditori, resilienti e capaci, meritano di essere sostenuti”.