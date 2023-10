Associazione Non sei sola Battipaglia premiata alla Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro

L’associazione contro la violenza sulle donne “Non Sei Sola Battipaglia” verrà insignita del premio “Il Sociale per il Territorio”, conferito nell’ambito della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro il pomeriggio del 20 ottobre presso il Teatro Augusteo di Salerno. Il riconoscimento è stato attribuito dal comitato tecnico della Borsa per l’impegno mostrato nel campo della lotta contro la violenza avente come oggetto le donne.

Non Sei Sola Battipaglia è un’associazione di promozione sociale nata nel 2012 con lo scopo supportare le donne oggetto di violenza. Grazie alle professioniste che ne fanno parte, ha attivato uno sportello antiviolenza di prima accoglienza, offrendo gratuitamente aiuto, sostegno relazionale, psicologico e legale alle donne vittime di maltrattamenti che si trovano in situazioni di difficoltà, anche quando accompagnate da minori. È inoltre impegnata sul territorio con numerosi incontri per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del femminicidio e delle violenze di genere, insistendo in particolare sulla popolazione studentesca.

“Ringraziamo tutti coloro che credono in chi si batte per un ideale. Questo premio è un riconoscimento della volontà, perché chiunque ha volontà di fare migliorerà il mondo attorno a sé” è stato il commento entusiasta delle socie di Non Sei Sola appena raggiunte dalla notizia della premiazione.

La Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro terrà la sua quarta edizione dal 19 al 21 ottobre a Salerno. L’evento è un’occasione di condivisione, dibattito e apprendimento sulle tematiche legate al mondo della formazione e del lavoro, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del capitale umano, culturale e sociale del Mezzogiorno. Promossa dall’associazione di professionisti Centro Studi Super Sud e organizzata dalla società di comunicazione e marketing Gruppo Stratego, lavora per realizzare un progetto di democrazia delle opportunità, individuando nella formazione e nel lavoro gli strumenti fondamentali per l’emancipazione della comunità.

www.nonseisolabattipaglia.it

www.borsaformazionelavoro.it