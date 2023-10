23.000 firme per dire no alla privatizzazione della distribuzione dell’acqua

Ha raggiunto quota 23mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Vincenzo Ruggiero del Coordinamento campano per l’acqua pubblica per dire no alla privatizzazione dell’acqua in Campania.

“La distribuzione dell’acqua a milioni di cittadini della Campania sino ad oggi è stata gestita dagli speculatori privati con una concessione che scade il 30.11.2023”, spiega l’autore della petizione.

“Firma questa petizione se vuoi che la gestione del servizio della Grande Adduzione dell’acqua avvenga tramite un soggetto totalmente pubblico, composto da Regione, città metropolitana e comuni territorialmente interessati, escludendo ogni forma di partecipazione dei privati.”

“La grande adduzione deve essere orientata esclusivamente al perseguimento di interessi generali escludendo ogni forma di profitto così come chiesto da 26 milioni d’italiani nel 2011 con il referendum per l’acqua pubblica”, sottolinea il promotore della campagna.

“L’ingente erogazione di risorse pubbliche legate anche al P.N.R.R. deve essere gestita totalmente da soggetti pubblici. In questi tempi di cambiamenti climatici e crisi idrica non possiamo permettere nessuna forma di speculazione e di profitto”, conclude il testo. “L’acqua è l’oro blu di tutti e tutte! Difendiamola, firma e fai girare la petizione”.



LINK ALLA PETIZIONE: www.change.org/p/difendiamo-l-acqua-della-campania-dagli-speculatori-privati-e-dai-loro-profitti