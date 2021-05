Art Adv, l’arte a cielo aperto incontra la sostenibilità.

Un progetto di grande originalità, che punta all’evoluzione ed al cambiamento in un momento storico particolarmente complesso, unendo arte e sostenibilità.

Una MOSTRA A CIELO APERTO visibile a tutti e caratterizzata dall’unione tra arte e rispetto per l’ambiente. Un’iniziativa unica con un partner speciale: RE D’ITALIA ART.

Un’idea innovativa che trasforma I BIG BOARDS presenti sulle facciate cieche dei palazzi della città di Salerno, in quadri dipinti a mano, dando vita ad una galleria d’arte sotto le stelle.

Le opere rappresentano un racconto e percorrendo le strade della città è possibile leggerne la trama.

Ognuno potrà giocare con la propria fantasia per proiettare nei dipinti i propri pensieri, le proprie emozioni.

L’arte entra così nelle strade per generare benessere stimolando la creatività.

Dopo aver vissuto un lungo periodo pieno di difficoltà è tempo di rinascere, è tempo di superare la paura dimostrando coraggio.

E’ il momento di riaccendere tutte le luci della città e ripartire insieme con forza e determinazione.

E’ giunta l’ora di colorare la nostra vita, come una tela bianca sulla quale possiamo dipingere il nostro futuro!

Le mascherine continueranno ancora un po’ a coprire i volti, proteggendo i sentimenti, ma al contempo i nostri sguardi saranno rivolti all’insù per osservare l’arte tra le pareti della città lasciandoci attraversare dalle emozioni.

Essere circondati dalla bellezza attiva benessere psicofisico, regalando colore, armonia, speranza e voglia di risvegliare tutti i nostri sensi per assaporare l’essenza della libertà!

ART ADV è stata ideata dall’agenzia creativa UP ADV, guidata da Vincenzo Senese, giovane imprenditore salernitano. Il progetto ha previsto la creazione di due mega opere d’arte realizzate a mano dall’artista Simonè, grazie alla partnership con RE D’ITALIA ART, prestigiosa Società Internazionale per il collezionismo e l’editoria d’arte, capitanata dal Presidente Marco Giordano. Due tele interamente ricavate da fibre naturali, senza l’utilizzo di plastica, sono state dipinte nella splendida cornice storica del Castello di Arechi ed istallate sui BIG BOARDS, posizionati in due zone della città molto frequentate.

Il video spot è stato realizzando percorrendo ogni singolo istante della creazione delle opere, raccontando nel dettaglio tutte le fasi evolutive del progetto: uno spettacolo ad elevato impatto emozionale dall’alto della città.

La creazione delle opere e l’installazione delle tele si trasformano, così, in un vero e proprio show da non perdere.

Ogni opera avrà un Q-CODE per poter approfondire il messaggio trasmesso, ricevendo così tutte le informazioni sul proprio smartphone.

Il progetto ART ADV nasce come appendice dell’agenzia creativa UP ADV in un momento storico particolarmente complesso durante il quale l’arte ha subito un duro colpo ed insieme alle categorie più colpite è l’elemento attraverso cui è possibile comunicare con energia tutto quello che ci ha attraversato.

Il pay off della campagna Up Adv “It’s written in the sky si affianca al Pay off di Art Adv “It’s written di the art“ generando la fusione di un unico concetto: “solo guardando il cielo ed osservando l’arte è possibile immaginare e scrivere il futuro!”

PER INFO:

www.upadv.it