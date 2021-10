Alma Salerno, presentazione del roster giovedì 14 al Polo Nautico.

L’Alma Salerno s’appresta a vivere una stagione da protagonista. Nella giornata di giovedì 14 ottobre la società, presso l’aula al primo piano del Polo Nautico, presenterà – alle ore 16 – la rosa che prende parte al torneo di serie B girone F. Si prega i colleghi di giungere all’incontro con cinque minuti d’anticipo.

Il successo maturato contro Ciampino – lontano dalle mura amiche – è solo l’inizio di un nuovo, intenso, percorso di crescita del sodalizio salernitano, voglioso di portare Salerno nell’élite della serie A.

Alla presentazione anche il direttore generale di Banca Monte Pruno Michele Albanese, al fianco del club granata in questa lunga avventura nel campionato cadetto.

In compagnia dell’istituto di credito l’Alma Salerno introdurrà il progetto di realizzazione della prima Futsal Academy in città, che mira a portare il calcio a 5 nei plessi scolastici della città d’Ippocrate, consentendo anche ai bambini meno abbienti l’avvicinamento alla disciplina.

DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE MARCO BIANCHINI – “L’idea è quella di proseguire nel solco tracciato lo scorso anno, con l’avvio di un nuovo ciclo proiettato al ringiovanimento della rosa. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con l’organico dell’under19 che ha tagliato il traguardo di vicecampione d’Italia alle Final Four di Pesaro. Molti dei nostri ragazzi sono ormai in pianta stabile in prima squadra”. Sulla collaborazione con l’istituto bancario: “Monte Pruno, come noi, è attenta al territorio e sensibile alle esigenze dei giovani. Siamo felici di questa collaborazione e puntiamo a esportare il modello Alma in giro per lo Stivale”.