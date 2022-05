Alla luce del sole, presentazione del libro di Elio Serino ad Eboli per DiVini Libri.

Il 14 maggio, alle ore 18:00, presso Buatt Arte & Bistrò, in Corso Umberto 1, n.16, ci sarà la

presentazione del libro storico “Alla luce del sole” di Elio Serino, nell’ambito della Rassegna Letteraria DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore.

L’autore racconta nel suo libro la storia di un avventuroso e folle viaggio nella stiva di una nave, di Paolo e Giovanni, i quali abbandonano New York e le sue lusinghe per ritornare a casa. Siamo nei primi anni del Novecento, e la Napoli cui fanno ritorno sembra non aver più spazio per loro: la patria sempre idealizzata al di là dell’oceano ha tolto loro persino il ricordo, e un’identità.

Per sopravvivere dovranno confrontarsi con un luogo ora oscuro, ma soprattutto con la propria coscienza: non avendo nulla da perdere possono scegliere: la giustizia o l’illegalità, il sacrificio o una vita di scorciatoie, l’amore e il rispetto, o il tradimento di tutto e tutti.

L’evento, organizzato dal giornalista Raffaele Agresti e dal prof. Vincenzo Pietropinto, sarà sia in presenza, nel rispetto delle norme anticovid19, (l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti), che online sia sul canale YouTube, che sulla pagina facebook di Radio Ulisse – La cultura che naviga, a cura del registra Antonio Durante.

All’evento prenderanno parte, oltre lo scrittore Elio Serino, la giornalista Rossella Graziuso e il prof. Vincenzo Pietropinto che chiacchiereranno con l’autore, il Sindaco di Eboli, Avv. Mario Conte, che porterà i saluti della Città di Eboli. Saranno presenti I Cantori di San Lorenzo e l’Associazione Puzzle aps, i quali leggeranno brani del libro. La serata sarà allietata dall’intermezzo musicale dal maestro Gabriele Scarpa.

Partner dell’evento sono, l’associazione Migr-Azioni, Eboli Channel, e la Radio web Ulisse – La cultura che naviga.

Al termine della presentazione è prevista una degustazione con le prelibate mozzarelle del Caseificio La Rocca e gli squisiti dolci dell’azienda A.P.A. (Antica Pasticceria Artigianale) di Eboli.