Alice Senatore del Liceo De Filippis – Galdi di Cava ottiene menzione speciale in concorso letterario.

Ha guadagnato una menzione speciale per la sezione “Racconto breve inedito” partecipando al Concorso Nazionale di Racconto breve e di Poesia “Siamo uguali nella diversità”, seconda edizione, promosso dall’Associazione Culturale Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili di Pellezzano.

E’ Alice Senatore, alunna della classe 2 B dell’indirizzo linguistico del Liceo “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni, presieduto dalla Dirigente scolastica, Maria Alfano.

“Come è facile intuire – spiega la professoressa Lucia Coppola, docente del Liceo cavese – lo scopo del concorso è quello di sollecitare i giovani a riflettere sul valore della diversità in una società troppo spesso incline ad un banale conformismo”. E”La storia di un inverno “, titolo che Alice ha dato al suo racconto breve, è la storia di come possa nascere un amore, anche stando su una sedia a rotelle, per colpa di un maledetto incidente stradale, o pur avendo in faccia imbarazzanti macchie da vitiligine; e, sullo sfondo, amicizie vere e fasulle, risa sincere e sorrisi beffardi…

Giovedì 26 gennaio, alle ore 17, al Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno, la giuria, presieduta dal professor Giovanni De Feodell’Università degli Studi di Salerno, premierà i vincitori, provenienti da tutta Italia.