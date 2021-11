Ad Angri la prima edizione del Doria Fighters.

Prima edizione per quello che punta a diventare uno dei più importanti galà di sport da combattimento in Italia



Stiamo parlando del “DORIA FIGHTERS” – L’EVENTO- che si terrà il 20 novembre 2021 a partire dalle ore 19, nella palestra del primo circolo didattico di Angri in via Adriana.



Atleti di prestigio si sfideranno in quello che sarà senza dubbio una notte indimenticabile per tutti gli appassionati del settore e non solo.



Per l’evento del 20 novembre, a garantire l’emozione dello spettacolo ci saranno luci, schermo gigante, macchina del fumo, passerella per l’ingresso degli atleti.



L’evento è organizzato dal Maestro Giuseppe Russo, titolare della Palestra Tiger di Angri e dal Maestro Gaetano Verziere, tecnico nazionale istruttore della Federazione Fight 1.