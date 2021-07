A Salerno Danza d’aMare Andrè De La Roche ricorda Raffaella Carrà.

Tre giorni intensi di danza si sono tenuti dal 22 al 24 luglio al Polo Nautico di Salerno, in occasione di Salerno Danza d’aMare, l’evento dedicato alla danza a cui hanno preso parte allievi di tutte le età e grandi maestri di fama internazionale. Tra i docenti anche il grande ballerino Andrè De La Roche “ Ogni anno è un grande emozione tornare in questa splendida citò, poter insegnare ai ragazzi con una location di fronte al mare è una cosa che non capita tutti i giorni, e mi rende sempre molto entusiasta”.

A margine della kermesse arriva anche il ricordo del danzatore per la signora della tv italiana Raffaella Carrà, recentemente scomparsa “Quando ho ricevuto la notizia della morte di Raffaella ho sentito subito un grande senso di vuoto ed un immenso dispiacere. Ho avuto modo di incontrarla e conoscerla in diverse occasioni, negli anni in cui danzavo in tv insieme alla mia amica Hether Parisi. Conservo un bellissimo ricordo di Raffaella, era una grande professionista, ricordo la dedizione che aveva nei confronti del suo lavoro, non si perdeva in chiacchiere e lavorava rispettando tutti. Nelle sue trasmissioni riusciva ad essere la padrona di casa ma senza essere mai arrogante, anzi estremamente umile e gentile, sempre sorridente. Sono contenta però che tutta l’Italia e non solo le abbia reso omaggio e continui ancora ad omaggiarla. Artisti come Raffaella Carrà sono un esempio per tutti i ragazzi che aspirano a diventare dei professionisti di questo settore ed io che ho avuto la fortuna di conoscerla mi ritengo un privilegiato.”

