25 aprile, le celebrazioni a Battipaglia.

In occasione del 76° anniversario della Liberazione d’Italia, prevista per domenica 25 Aprile, in pari data, a partire dalle ore 10:00 verrà deposta una corona di Alloro sulla statua del Milite Ignoto situata in Piazza della Repubblica.

Le celebrazioni proseguiranno, poi, all’interno dell’aula consiliare di Palazzo di città laddove, a partire dalle ore 11:00, verrà conferita la Cittadinanza Onoraria all’esercito italiano – Brigata Bersaglieri 21° Reggimento Genio Guastatori, come sentito riconoscimento per l’eccellente opera prestata in occasione del disinnesco dell’ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, avvenuta nel settembre 2019.

Entrambe le manifestazioni vedranno la partecipazione del Sindaco Cecilia Francese.

Al riguardo, in conformità della normativa anti-covid, l’accesso all’aula consiliare sarà consentita soltanto agli organi di informazione.