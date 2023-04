2° edizione della Fiera del libro a Vietri sul mare : case editrici e centinaia di scrittori attesi dal 26 al 28 Maggio a Marina di Vietri.

Si terrà nei giorni 26-27 e 28 Maggio la 2° edizione della Fiera del Libro “Un libro d’ a…MARE” a Marina di Vietri sul mare, organizzata dal comune costiero con il coordinamento del giornalista Antonio Di Giovanni ,nell’ambito delle manifestazioni culturali “Vietri Cultura” sotto la direzione artistica di Luigi Avallone. Importanti novità quest’anno ,una tra le tante, la possibilità di poter effettuare presentazioni di libri nella splendida Torre Bianchi, una torre vicerale, da poco acquisita al patrimonio comunale, destinata a diventare un vero e proprio polo culturale di strategica importanza. La fiera quest’anno dopo il patrocinio della Regione Campania e della Provincia di Salerno,dell’Associazione Giornalisti Cava de’ Tirreni “ Lucio Barone” e della Proloco di Vietri sul mare, si fregia del patrocinio della Regione Toscana ,nell’ ambito di un gemellaggio culturale che vedrà scrittori e case editrici toscane approdare a Vietri sul mare, per presentare i loro ultimi lavori letterali. Ampio spazio anche agli scrittori vietresi che avranno una giornata loro dedicata per presentare le loro opere . Madrina della manifestazione la giornalista e scrittrice toscana Elena Tempestini, da tempo fattiva fautrice di scambi culturali tra la stessa Toscana e Vietri sul mare , che inaugurerà la fiera ,insieme al sindaco Giovanni De Simone venerdi 26 maggio alle ore 10. Nel contempo una mostra personale dell’artista salernitana Gilda Pantuliano , denominata “Parole in luce”, sarà allestita all’interno della Torre Bianchi. Le opere ,realizzate con pagine di libri ,accompagneranno le presentazioni di tutte le case editrici e dei loro autori . La fiera vedrà ,inoltre,nel pomeriggio di venerdi 26 maggio, un corteo ed una esibizione degli Sbandieratori Cavensi ,che quest’anno festeggiano il loro cinquantennale e di cui una delle loro importanti “mission” è la difesa e la divulgazione della storia e della cultura in tutto il mondo.

Nei giorni 27 e 28 maggio una serie di presentazioni di libri si alterneranno tra la Torre Bianchi e gli stand delle case editrici,presenti in Piazza Attilio Della Porta, in cui molti scrittori presenteranno e firmeranno le copie dei loro libri . Entusiasta il sindaco di Vietri sul mare “ Giovanni De Simone che dichiara: ” Il nostro comune ha investito molto sulla cultura, poiché penso che essa possa essere una fonte importante di turismo di qualità e soprattutto di un ritorno economico importante per il territorio. La storia del nostro comune è un patrimonio culturale che dobbiamo condividere e soprattutto valorizzare, ed i libri in cui la ceramica vietrese è presente, sono parte integrante della cultura mondiale. La Fiera del Libro a Vietri sul mare, sarà una ulteriore vetrina per il nostro territorio, affinché a Vietri i turisti non troveranno solo ceramica, ma Arte, storia e cultura. ”Oltre alla Regione Toscana, saranno presenti le seguenti case editrici