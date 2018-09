Teatro La Ribalta, mercoledì 12 presentazione della nuova stagione.

Dopo un’estate in tour è arrivato il momento di riapprodare al Teatro La Ribalta di Salerno con la consueta Conferenza di presentazione. L’appuntamento è per Mercoledì, 12 Settembre, alle ore 10,30 presso il teatro “La Ribalta” di Salerno (via Salvatore Calenda, 98). La finalità dell’incontro è quella di mettere al corrente la stampa e la comunità delle molteplici iniziative e innovazioni targate “La Ribalta”. Difatti, la struttura salernitana, nella figura di Valentina Mustaro (Presidente dell’associazione), presenterà la grande e varia proposta di attività e spettacoli che in questa stagione 2018/19 sarà offerta al pubblico.

Si prevedono 24 spettacoli teatrali, suddivisi e organizzati in tre cartelloni differenti:

– I diversi volti del teatro, che per il terzo anno consecutivo rappresenterà il cartellone principale della giovane struttura di via Calenda. La rassegna vede la partecipazione di “diversi volti” non solo salernitani ma provenienti da tutta la regione, una scelta pensata per arricchire ulteriormente l’esperienza, la fruizione e la conoscenza dei numerosi generi teatrali per gli spettatori.

– Piccole emozioni, la punta di diamante de “La Ribalta”, che anche per questo nuovo anno proverà a far sognare i più piccoli. La kermesse, acclamata e richiesta da numerose famiglie della nostra città, vedrà la piena collaborazione della libroteca “Saremo Alberi”, che oltre a garantire uno spettacolo in cartellone, continuerà ad offrire al pubblico un pre-show con letture animate e momenti di intrattenimento. Tra le novità di quest’anno troviamo la partecipazione al cartellone della Compagnia “Cast” di Isernia e lo spettacolo di magia di Mago Fofficino e Rukola;

– Un certo sguardo, la grande novità della nuova stagione, nasce per raffigurare, interpretare e approfondire temi “caldi” della nostra società, ovviamente il tutto tramite l’arte della recitazione. Gli eventi rappresenteranno un momento di intimo confronto e riflessione tra gli attori e gli spettatori;

Il tutto sarà impreziosito dalla scuola e dai laboratori teatrali per tutte le età, che da tempo ormai sono un punto fermo della nostra associazione, finalizzati anche all’ingresso di nuovi attori in compagnia.

Inoltre, ad affiancare le attività di formazione teatrale, avremmo di nuovo il piacere di ospitare Sara Arpino e Francesco Ruocco, rispettivamente con laboratori di “Danza” e lezioni di “Canto e Tecnica vocale” (metodo “FREE VOICE SYSTEM”).

Per maggiori approfondimenti e per ulteriori notizie, invitiamo i mezzi di informazione e gli appassionati a partecipare alla presentazione ufficiale del prossimo 12 settembre; Ancora una volta “La Ribalta” prova ad offrire una proposta artistica e culturale tanto varia quanto di qualità.

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno) oppure chiamare al numero 329 2167636.