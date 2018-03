I 4 Giganti, domenica 4 al Teatro delle Arti per Piccole Emozioni.

Dopo il freddo di questi giorni è il caso di riscaldare il cuore con la rassegna PICCOLE EMOZIONI. Il 4 Marzo alle 17,30, infatti, a rallegrare i piccoli spettatori del teatro La Ribalta di Salerno ci penserà l’associazione culturale Saremo Alberi con lo spettacolo I 4 GIGANTI.

Note sullo spettacolo:

I 4 Giganti è uno spettacolo articolato in 4 narrazioni collegate dal filo conduttore di un sogno condiviso dai 4 protagonisti: raggiungere la Luna. Lo spettacolo, che unisce diverse tecniche di narrazioni, presenta 4 diversi giganti, ognuno con una propria caratterizzazione, che con metodo diversi e per motivazione proprie cercano di raggiungere la Luna. La narrazione sarà animata con l’utilizzo di scenografie mobili, disegno dal vivo e lavagna luminosa.

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Via Salvatore Calenda, 98

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno).