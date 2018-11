Tegola Jomi, infortunio ad Ilaria Dalla Costa.

Tegola Jomi Salerno, distorsione alla caviglia per Ilaria Dalla Costa. Il forte terzino della compagine salernitana e della nazionale è dunque in forte dubbio per la sfida in programma domani (sabato 10 novembre ndr) alle ore 15:30 al Centro Sportivo San Filippo contro la Leonessa Brescia. Coach Dragan Rajic dovrà con grande probabilità dovrà quindi fare di necessità virtù, rinunciando ad una delle giocatrici più prolifiche di questa prima parte di campionato.

Sfida da non sottovalutare quella contro la Leonessa Brescia che ha sino ad ora collezionato sette punti in classifica, frutto di tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Andamento altalenante dunque per le Leonesse che si sono comunque attestata a ridosso delle prime posizioni in classifica. Laure Oliveri, ex dell’incontro, presenta così la sfida in programma domani pomeriggio…

“Per me sarà un piacere tornare a giocare al Centro Sportivo San Filippo anche se da avversaria. Non sarà comunque una partita facile, la Leonessa Brescia ha mostrato in questa prima fase di campionato di essere una buona squadra, con ottime individualità ed ha ottenuto degli ottimi risultati. Per quanto ci riguarda abbiamo lavorato bene nel corso di questa settimana, abbiamo ripreso un regolare ritmo di lavoro dopo il mese che ci ha visto impegnate in coppa e nei recuperi di campionato. Stiamo preparando al meglio la gara, la sfida contro la Leonessa Brescia non deve essere assolutamente da sottovalutare. Dobbiamo cercare sin dall’inizio di giocare con il massimo della concentrazione, puntando sulla difesa e sulle ripartenze in prima e seconda fase, elemento che siamo riuscite a sfruttare in maniera positiva nelle ultime due giornate di campionato”.