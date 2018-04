Indomita, sconfitta in casa contro Sparanise per i ragazzi, vittoria contro l’Alma Volley per le ragazze.

Si ferma la marcia dell’Indomita maschile che alla Senatore perde contro lo Sparanise Volley. Con le assenze pesanti di Morriello, squalificato e Rainone, infortunato, in casa Indomita a inizio match c’è spazio in regia per l’under 18 Zucchi, con Manzo opposto, Capriolo e Senatore di banda, Citro e Abate centrali con Petrosino libero. Dopo un avvio equilibrato, sul 6-6 del primo set, lo Sparanise allunga e vola anche a più 6, sul 9-15. Coach Vitale opta per il doppio cambio: dentro Pagano e Brancaleone al posto di Zucchi e Manzo e punto dopo punto i padroni di casa si riportano sul -1, 19-20. L’Indomita, però, spreca la palla del pareggio e lo Sparanise ringrazia e va a chiudere 22-25. Nel secondo set con i punti di Senatore l’Indomita prova subito a reagire e ad andare via nel punteggio. Lo Sparanise, però, concede poco e dopo il 10-10 messo a terra da Citro, allunga. L’Indomita accusa il colpo e nonostante i punti di Senatore e Brancaleone non riesce a colmare il divario e lo Sparanise chiude 18-25. Nel terzo set i casertani partono subito forte, 0-4. In casa Indomita è Memoli a suonare la carica e ad avviare la rimonta. Il set è ricco di colpi di scena ed emozioni: l’Indomita più volte torna a -2 ma sul 16-20 l’inerzia del match sembra inevitabilmente segnata. I ragazzi cari alla presidente Maria Ruggiero però non mollano e dopo aver trovato la parità a quota 23, con un muro di Citro, top scorer del match con undici punti, trovano il primo set point. Lo Sparanise ne annulla quattro ma al quinto l’Indomita chiude 29-27. Nel quarto set, però, gli ospiti partono subito forte. Il primo punto dell’Indomita è di Capriolo ma è quello dell’1-7. Non c’è praticamente storia: in casa Indomita si spegne la luce e lo Sparanise chiude 15-25, conquistando i tre punti e allungando in classifica proprio sull’Indomita. “È stata una serata strana” – ha dichiarato al termine del match, Alfonso Capriolo – “in quanto siamo stati condizionati inevitabilmente dalle assenze di Morriello e Rainone sia per le scelte in campo sia per quelle tattiche. Possiamo essere contenti per la timida reazione che c’è stata nel terzo set, per l’andamento della partita sicuramente no. Sparanise si conferma la nostra bestia nera, ma qualcosina di buono si è comunque visto. L’avvio del quarto set? Non siamo riusciti a gestire palloni semplici, approcciando il parziale non con la giusta concentrazione in ricezione e difesa. Non doveva essere quello l’atteggiamento. Ora giovedì andiamo a Nola e sono sicuro che sarà tutta un’altra gara. Una partita brutta come questa ci sarà sicuramente la motivazione per andare a lì per riscattarci e fare una grande partita”. Da ricordare, infine, che la differita del match Indomita-Sparanise con la telecronaca di Fabio Setta e il commento tecnico di Enzo Nicolao sarà trasmessa su Lirasport, lunedì alle 20, martedì alle 10, mercoledì alle 10 e alle 19.25, giovedì alle 19.25, venerdì alle 23.25 e sabato alle 7.25 e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

INDOMITA SALERNO- VOLLEY SPARANISE 1-3

(22-25, 18-25, 29-27, 15-25)

INDOMITA: Abate 4, Capriolo 6, Pagano 1, Citro 11, Zucchi, Manzo 6, Brancaleone 7, Senatore 10, Memoli 7, Petrosino (L), Squizzato (L2). All. Vitale

SPARANISE: Feroce G., Fin, Laudato, Manganello, Merola, Monfreda Valentino, Monfreda Valerio, Olibano, Carrozza (L), Feroce A. (L2). All. Picillo

Arbitro: Monti di Napoli

Immediato riscatto per l’Indomita femminile che, dopo il ko sul campo della capolista Nola Città dei Gigli, ritrova la vittoria. Alla Senatore, le ragazze allenate da coach Tescione superano grazie ad una prestazione convincente l’Alma Volley. Senza Serban e Scoppetta, coach Tescione rilancia in cabina di regia l’under 18 Benedetta Morea. Sacco è l’opposto con Losasso e Grimaldi centrali, Lanari e Verdoliva di banda e Truono libero. Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, nonostante le maggiori motivazioni delle avversarie obbligate a fare punti per centrare la salvezza, l’Indomita accelera e va a chiudere il set 25-20. Nel secondo set, un passaggio a vuoto delle biancoblu consente alle ospiti di chiudere il set 19-25, pareggiando il conto. Nel terzo set però l’Indomita torna a giocare come sa. Funziona l’intesa tra le centrali e la palleggiatrice, Lanari, top scorer del match con 17 punti, va a segno a ripetizione e con i punti di Sacco e Verdoliva e la difesa attenta di Truono il set si chiude 25-14. Nel quarto set l’Indomita parte subito forte. Coach Tescione manda in campo anche le altre under 18, Rossin, Naddeo e De Rosa e non c’è praticamente storia. L’Indomita chiude 25-2 conquistando i tre punti in palio. Con questa vittoria la squadra cara alla presidente Maria Ruggiero sale a quota 40 punti, blindando, a tre giornate dal termine, il sesto posto in classifica, avendo ben nove punti di vantaggio sull’Arzano. Nel prossimo turno l’Indomita sarà di scena sul campo del fanalino di coda Volley Ball Stabia, già aritmeticamente retrocesso in serie D.

Da ricordare infine che la gara Indomita Salerno-Alma Volley sarà trasmessa in differita su Lira Sport lunedì alle 17.25, martedì alle 12, mercoledì e giovedì alle 21.25 con il commento di Enzo Nicolao. Inoltre, il match sarà disponibile sul canale YouTube di Lira Tv.

I risultati della ventitreesima giornata: Pozzuoli-Nola Città dei Gigli 2-3, Cs Pastena-Vesuvio Oplonti 0-3, Phoenix Caivano-MpAuto Cava 3-0, Volare Benevento-Ribellina 3-0, Pontecagnano-Arzano 3-0, Cava Volley-Stabia 3-0, Indomita Salerno-Alma Volley 3-1

La classifica: Nola 66, Pozzuoli e Pontecagnano 55, Caivano 53, Oplonti 51, Indomita 40, Arzano 31, Cava Volley 27, MpAuto 26, Volare Benevento 25, Ribellina 19, Alma Volley 18, Pastena 13, Stabia 4.

INDOMITA SALERNO-ALMA VOLLEY 3-1

(25-20, 19-25, 25-14, 25-12)

INDOMITA: Sacco 9, Lanari 17, Grimaldi 8, Losasso 11, Verdoliva 7, Morea 3, Naddeo, De Rosa, Rossin 6, Truono (L). All. Tescione

ALMA VOLLEY: Sigala M., Sigala A., Toscano, Minichino, Ardito, Procentese, Salvati, Ciccarelli, Esposito (L), Pugliese (l2). All. Carbonara

Arbitro: Greco di Caserta