Vacanze cardioprotette, venerdì 6 a Paestum presentazione del progetto.

E’ stata convocata per venerdì 6 settembre alle ore 10,30, nella Sala Cella del Museo archeologico nazionale di Paestum, in via Magna Grecia, 917, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Vacanze cardioprotette” con la consegna dei defibrillatori e la dimostrazione in loco dell’utilizzo degli strumenti salvavita a cura degli operatori della Croce Rossa Italiana. Il progetto, ideato dalla Sicme Energy e Gas, società di vendita di gas & power, e dal Consorzio albergatori di Paestum, “Paestum IN”, con il patrocinio della Confcommercio, Croce Rossa Italiana, Città di Capaccio Paestum e Parco Archeologico di Paestum, ha dato vita alla stipula della convenzione “Energia per la vita”, attività basilare delle “Vacanze cardioprotette”. Alla conferenza stampa prenderanno parte il direttore del Parco Archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel; il sindaco di Capaccio Franco Alfieri; il direttore regionale della Confcommercio Pasquale Russo; il presidente del Consorzio albergatori di Paestum Pino Greco; il presidente della Croce Rossa Italiana comitato di Capaccio Luigi Scala; il Coordinatore Scientifico OPSAT (Osservatorio per la Programmazione dello Sviluppo Sostenibile e l’Assetto del Territorio) dell’Università degli Studi di Salerno professor Francesco Citarella; l’amministratore delegato della Sicme Energy e Gas, Pierluigi Punzi.