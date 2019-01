I riferimenti culturali della Lega di Salvini, venerdì 25 alla Federazione provinciale.

Si terrà venerdì 25 gennaio alle ore 18 30 presso la Federazione provinciale della Lega in via Luigi Guercio 197 la presentazione del libro “I riferimenti culturali della Lega di Salvini” organizzata dalla segreteria provinciale del partito sovranista, dal Circolo Proudhon Salerno e dall’associazione culturale Popolo e Identità.

All’evento, moderato dal responsabile del circolo di lettori salernitano Luca Lezzi, interverranno il senatore Claudio Barbaro, il segretario provinciale della Lega Mariano Falcone, il segretario cittadino Cristian Santoro, lo storico Alessandro Mazzetti e l’autore del libro Francesco Giubilei.

“Come Circolo Proudhon- afferma il responsabile Luca Lezzi- siamo molto lieti di ospitare nuovamente Francesco Giubilei ad un paio di anni dal suo primo evento qui a Salerno. Analizzare le tematiche che hanno permesso di fare breccia in una vasta parte dell’elettorato italiano alla Lega è l’obiettivo primario che ci poniamo con il convegno di venerdì 25 senza dimenticare che la nostra prima conferenza, ormai ben tre anni e mezzo fa, fu dedicata proprio alle ragioni che hanno spinto tante persone nel Mezzogiorno a fare attività politica in questo partito. In quell’occasione fu nostro ospite il giornalista del quotidiano Il Tempo Antonio Rapisarda autore del libro “All’Armi siam leghisti”

“Chi meglio di noi- ha affermato il segretario provinciale della Lega Mariano Falcone- poteva ospitare un libro caro alle tematiche dei nostri elettori. Siamo lieti di ospitare incontri culturali capaci di generare dibattito e soprattutto sensibilizzare i giovani su tematiche politiche, culturali e di attualità”.

“Continueremo- ha concluso Falcone- la collaborazione con il Circolo e speriamo, in futuro di allargare gli spazi dedicati al dibattito culturale”.