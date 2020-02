Coronavirus, Cammarota scrive al sindaco: nessun provvedimento di cautela adottato finora.

Ill.mo Sig.

Arch. Vincenzo Napoli

Sindaco Comune di Salerno

Sede

Ill.mo Sig.

Dott. Nino Savastano

Assessore alle Politiche sociali

Comune di Salerno

Sede

Ill.mo Sig.

Dott. Alessandro Ferrara

Presidente del Consiglio

Comune di Salerno

Sede

Organi di informazione

Sede

Molti comuni del salernitano hanno adottato ordinanze urgenti in ottemperanza delle direttive nazionali con le quali impongono a tutti coloro che provengano da zone di diffusione del coronavirus di comunicare i loro movimenti e la data di partenza.

Il Comune di Salerno non lo ha fatto.

Non ha senso disporre misure di prevenzione non omogenee a pochi chilometri di distanza, laddove è fondamentale la prevenzione e la mappatura. E la trasparenza.

Pertanto, si richiede con urgenza al Sindaco di Salerno se intenda procedere o meno all’emissione di provvedimenti similari ai comuni limitrofi e in caso contrario di riferirne i motivi; e all’assessore alle politiche sociali di presenziare mercoledì 26 alle ore 12,00 in Commissione Trasparenza per tutte le informazioni del caso.

Con Perfetta Osservanza.

Avv. Antonio Cammarota

Presidente Commissione Trasparenza

Comune di Salerno