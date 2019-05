Picentia Città Romana, laboratorio al Museo di Pontecagnano domenica 5.

Domenica 5 maggio 2019 al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano si terrà il sesto appuntamento dei Laboratori di Musée éclaté – Museo senza limiti, rivolti ad approfondire, all’insegna del divertimento, la conoscenza dei luoghi archeologici della città di Pontecagnano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Musée éclaté – Museo senza limiti, cofinanziato dalla Regione Campania e presentato dal Comune di Pontecagnano Faiano in partenariato con il Polo Museale della Campania – Museo Archeologico di Pontecagnano, Legambiente Campania e Università degli Studi di Salerno, che si propone di portare il Museo nella città e di divulgare la conoscenza del ricco patrimonio culturale del territorio.

Il sesto appuntamento, intitolato Picentia città romana, prevede una visita tematica che condurrà adulti e bambini a scoprire nel Museo i luoghi e le testimonianze legate al periodo romano della città, dal III secolo a.C. al IV secolo d.C. Oltre ai contesti già in esposizione che illustrano i molteplici aspetti legati alla vita quotidiana, saranno esposti per la prima volta corredi funerari databili a diversi periodi della Picentia romana: ad età repubblicana risalgono le numerose ceramiche e gli oggetti di pregio rinvenuti in una grande tomba a camera portata in luce nel 2017 in Via Raffaello Sanzio, appartenente ad una ricca famiglia vissuta a Pontecagnano tra il III e il II secolo a.C. Al periodo romano-imperiale, invece, risale la cosiddetta “necropoli del fiume”, rinvenuta nel 1992 presso il Picentino, da cui provengono corredi tipici del II-III secolo d.C., costituiti principalmente da boccalini, lucerne e monete.

Proprio al mondo romano si ispireranno i laboratori dedicati ai bambini che si terranno sia di mattina che di pomeriggio. Al mattino i bambini si cimenteranno nel gioco delle 12 Linee, documentato nell’antica Roma: dovranno realizzare con l’argilla il tabellone di gioco per poi sfidarsi in una partita secondo le regole antiche.

Nel pomeriggio, invece, il laboratorio sarà dedicato alla realizzazione delle lucerne – le lampade dell’antichità –, decorate sul disco con motivi a rilievo.

L’ultimo appuntamento dei Laboratori di Musée éclaté – Museo senza limiti è previsto per domenica 2 giugno 2019, giorno in cui si concluderà il lungo viaggio ideale nella storia antica della città di Pontecagnano.

L’ingresso e la partecipazione a tutte le attività sono gratuiti.

Visite tematiche per adulti e bambini: ore 10,30; ore 17,00.

Laboratorio 11,00 – 13,00 (età 4-13 anni): prenotazione obbligatoria a info@metaia.it oppure al numero 349 8497794

Laboratorio 17,00 – 19,00 (età 5-13 anni): prenotazione obbligatoria info@musee-eclate.it oppure al numero 342 0669500

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

tel: 089/848181 – fax: 089.3854253

pm-cam.pontecagnano@beniculturali.it

www.polomusealecampania.beniculturali.it

@MuseoMAP

museomap_pontecagnano