Corte dei Conti, danno erariale per oltre 200.000€ dall’Unione di Comuni Alto Cilento.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salemo, al termine di un’attività di

indagine delegata e coordinata dal dr. Michele Oricchio, Procuratore Regionale della Corte dei

Conti per la Campania, ha segnalato un complessivo danno erariale di oltre 200 mila euro, causato nell”’ultimo quinquennio dai vertici -politici e burocratici dell’Unione comuni “Alto Cilento” composta dai comuni di Agropoli, Cicerale, Laureana, Lustra, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara.

L’operazione, condotta dai Finanzieri della Compagnia di Agropoli, ha attenzionato diversi

profili gestori ed in particolare, il pagamento ritenuto illegittimo di premi conferiti al personale, che operava per l’Unione oltreché per i comuni di appartenenza, in relazione ad un progetto per il recupero dell’evasione della TARSU.

Dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle è emerso un quadro gestionale caratterizzato da

una perdurante e colposa inefficienza nella gestione delle risorse pubbliche, sfociato nella creazione di uno specifico fondo e la conseguente corresponsione di cospicue somme di denaro a personale dipendente per un servizio comunque già aflidato ad una società esterna a capitale totalmente pubblico (CST Sistemi sud srl).

Tale prospettazione è stata condivisa dall’Organo requircnte contabile che ha ritenuto detto

esborso costituire nella sua interezza un danno alle finanze dell’ente Unionale in quanto

sicuramente evitabile con una maggiore attenzione nell’uso delle risorse umane e pubbliche

disponibili sicché è stato posto integralmente alla base della conseguente formale contestazione del danno erariale rilevato.