Non è affetto da coronavirus il 42 enne della provincia di Salerno ricoverato ieri all’ Ospedale Cotugno di Napoli.

I test effettuati hanno dato esito negativo.

Il paziente – informano fonti dell’ Ospedale per malattie infettive – non ha febbre e non presenta sintomi specifici, ma resta ricoverato in osservazione. (ANSA)