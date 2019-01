10 anni di Circolo Legambiente Salerno Orizzonti, sabato 26 al Teatro Nuovo.

Sabato 26 gennaio, alle ore 11:00, al Foyer Café, all’interno del Teatro Nuovo in via Laspro 8/C a Salerno festeggeremo i primi 10 anni del Circolo Legambiente Salerno “Orizzonti”.

Il circolo Legambiente Salerno Orizzonti nato nel 2009 quest’anno festeggia il 10° anniversario della sua nascita. L’associazione nasce da un gruppo di giovani volontari che con consapevolezza, impegno e passione hanno dato vita ad importati iniziative e che hanno contribuito alla sensibilizzazione ambientale della nostra città.

10 anni di attività del circolo, 10 anni di partecipazione di volontari, cittadini e cittadine alle nostre azioni di sensibilizzazione e tutela del bene comune per antonomasia: l’ambiente.

Legambiente Salerno desidera festeggiare questi annidi impegno sul territorio con i suoi volontari, partner, istituzioni e tutti coloro che desiderano far parte della nostra famiglia o che ne fanno già parte: poiché solo grazie all’energia dei propri soci, alle volontà e all’adesione di liberi cittadini e libere cittadine che l’associazione rinnova ogni anno il proprio impegno.

Legambiente vuole essere uno spazio aperto dove tutti, persone, comunità, organizzazioni, imprese ed istituzioni, siano protagonisti del cambiamento, per realizzare insieme un mondo diverso, un mondo migliore.

Il nostro circolo si fa grande – dichiara Elisa Macciocchi presidente Legambiente Salerno Orizzonti – grazie alle esperienze e alle competenze acquisite guarda al futuro, dove di fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali in corso, la sfida che ci attende è quella di ripensare il nostro modello di sviluppo in chiave di sostenibilità e utilità. Per favorire l’integrazione e la cooperazione, puntando sull’innovazione, costruendo reti di inclusione, inventando nuovi spazi collettivi.

Per fa tutto ciò abbiamo di volontari per informare e sensibilizzare le persone che ci circondano alla partecipazione, al rispetto e a prendersi cura del proprio territorio.

Vi aspettiamo dunque per festeggiare insieme e conoscere le nostre future iniziative.