Voce ‘e notte, canzoni napoletane e teatro sabato 14 ad Atena Lucana.

Domenica 14 luglio 2019 alle ore 21:30, ad Atena Lucana (SA), in piazza Caduti per la Pace, la Pro Loco Athena Nova con il patrocinio del Comune presenta “Voce ‘e notte – quando la canzone classica napoletana diventa teatro” con l’attore Enzo D’Arco (poliedrico artista a carattere nazionale, regista, direttore artistico, docente e curatore di laboratori teatrali), alla fisarmonica Salvatore Cauteruccio (musicista professionista, direttore dell’accademia musicale Cauteruccio, insegnate di fisarmonica jazz, vanta prestigiose collaborazioni e partecipazioni a festival e tour nazionali e internazionali) e al pianoforte Umberto Napolitano (cantautore e autore di musiche e testi per grandi interpreti italiani, ha partecipato a sei festival di sanremo, dei quali tre anche come interprete).

L’evento sarà a ingresso libero e gratuito.

La serata, organzzata dalla Pro Loco Athena nova, vuole essere anche un saluto del nuovo consiglio di amministrazione a tutti i soci e i cittadini di Atena Lucana, con l’auspicio di un ampia collaborazione.

Vi aspettiamo numerosi per passare una serata insieme.

