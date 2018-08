Pontecagnano, trasporto gratuito a Contursi per le cure termali.

Sarà attivato dal 10 al 22 e dal 17 al 29 settembre il trasporto gratuito per il raggiungimento dell’Hotel Rosapepe di Contursi Terme, che ospiterà i cittadini del comprensorio intenzionati a beneficiare delle cure termali.

Per poter usufruire del bus che collegherà il comune alla struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici di Villa Crudele (Via Europa, 1) dal 29 agosto al 4 settembre 2018, dalle 9.30 alle 12.30 (il lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle 16.00 alle 18.00 (nei giorni martedì e giovedì).

L’iniziativa confluisce in tutta una serie di progetti che l’Amministrazione Lanzara ha inteso ed intende portare avanti al fine di favorire le fasce deboli della popolazione, in primis bambini ed anziani.

“Siamo lieti di informare la cittadinanza dell’attivazione di questo servizio. Per quanto nelle nostre possibilità, faremo di tutto per andare incontro alle esigenze di ogni singolo residente manifesti il bisogno di ottenere strumenti che gli rendano più comoda e dignitosa l’esistenza. Questi sono solo i primi passi: seguiranno iniziative analoghe, sempre più utili e sempre più concrete” – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali Paola Manzo.

“Grazie ad un lavoro di squadra, che ci vede tutti i giorni fautori di proposte e progetti, siamo giunti all’attuazione di questo servizio, che garantisce il pieno sostegno a giovani ed anziani, donne e uomini, cittadini italiani e stranieri. Il nostro intento è anche questo: garantire le migliori possibilità a ciascuno, oltre i pregiudizi e le barriere” – ha asserito l’Assessore alle Pari Opportunità Adele Triggiano.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha concluso:

“Porto avanti con tutta la Giunta questo discorso di inclusione e di supporto alle persone che abitano il nostro amato territorio e sono grato a quanti stanno lavorando in questa direzione per ricondurlo agli antichi splendori. Mi impegno a continuare in tal senso, lasciando poco spazio alle chiacchiere e prediligendo i fatti concreti, le azioni reali, gli interventi seri, al di là dei personalismi e dei qualunquismi oramai sorpassati”.