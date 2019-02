I edizione di Viva, viva il Carnevale domenica 3 a Pontecagnano: accessori in distribuzione presso le attività aderenti

Ci si prepara nel migliore dei modi al Carnevale, in attesa dei tradizionali carri previsti da domenica 3 marzo. Ma per festeggiare, è fondamentale servirsi degli accessori che questa festa richiama.

Da domani, 27 febbraio, sarà infatti possibile ritirare presso le attività aderenti, gli accessori di Carnevale, tutti diversi tra loro che compongono il Kit Festa.

“Viva, viva il Carnevale”, è il nome dell’iniziativa organizzata dalla web agency Ok Comunicare di Angela Casale, nell’ambito del progetto “Shopping a Pontecagnano Faiano”.

“Un’occasione per stare insieme, che vede protagonisti i bambini ma non solo, stimolando lo shopping nei negozi di quartieri-afferma Angela Casale, organizzatrice– Complice il Carnevale, l’obiettivo è quello di vivere la Città, e sfilare per le strade della stessa, senza necessità di spostarsi, chiudendosi nei centri commerciali. Nei nostri ricordi, quando eravamo piccoli, Carnevale significava passeggiare in maschera lanciandosi coriandoli. Non era necessario preferire luoghi al chiuso, ma bastava coprirsi bene e godersi i raggi del primo sole primaverile. Regalare ai bambini la possibilità di comporre un kit, significa incitarli a divertirsi, ma soprattutto stimolare i genitori e le famiglie a conoscere e spendere nelle attività locali, da sempre patrimonio, non solo economico, dei centri cittadini. Proprio per questo motivo, tutti gli accessori saranno distribuiti dalle attività aderenti che hanno dato la disponibilità, affinchè si debba entrare nelle stesse”, conclude.

Collezionare gli accessori, sarà divertente e prevederà un ulteriore omaggio per i primi 10 che completano il kit: una stampa fotografica. Ma le sorprese non finiscono qui: il 1 marzo, con inizio alle ore 17:00 con partenza da Piazza Risorgimento, personaggi in costume, attraverseranno la città di Pontecagnano Faiano, regalando ulteriori accessori, con la possibilità di scattare fotografie insieme.

L’iniziativa vedrà dirette live sui canali social di Shopping a Pontecagnano Faiano, servizi fotografici nelle attività aderenti e tanto divertimento.

Hanno aderito alla I edizione di “Viva, viva il Carnevale”: Gran Relax; Hotel Europa Minori; Red & White; Pizza, Amore & Fantasia; Trapanese G. dal 1958; Parrucchiere per Donna, Enzo D’Amato; I Piaceri della Carne; Intimo Giannattasio; Inspire; Todonet; Idea Clima; Canto per Te;

El Paso Doble; Centro Benessere Eden; PhotoPROgram; Dream House Immobiliare.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito web: www.shoppingapontecagnanofaiano.it