Dolce Poesia, concorso letterario e dolciario domenica 12 ad Eboli.

La seconda edizione di “Dolce Poesia” porta la firma delle due pro loco cittadine. Pro Loco Eboli e Pro Loco Don Donato Paesano insieme per una manifestazione che è già di richiamo dopo solo un anno di vita, programmata per domenica, a partire dalle ore 19. Si tratta di un concorso di dolci tipici del territorio preparati da aspiranti pasticceri dilettanti.

Nel corso della serata una giuria qualificata, presieduta dal pasticciere ebolitano Angelo Grippa, che incamera premi su premi per la sua attività, degusterà i dolci in concorso e premierà i tre vincitori. «Un’iniziativa importante, che integra le azioni di promozione del territorio e dei suoi talenti – ha detto il sindaco, Massimo Cariello, alla presentazione dell’evento di questa mattina -. Le due pro loco cittadine fanno rete e viaggiano sullo stesso percorso, una garanzia di organizzazione e di obiettivi lungimiranti». Per gli organizzatori è intervenuto Enrico Tortolani, presidente della Pro Loco Città di Eboli.

«Il regolamento prevede una Pro Loco ogni 20mila residenti, questo spiega la presenza di due organismi. Nessuna competizione, insieme portiamo avanti Eboli e tutte le nostre attività. La sede della sala san Lorenzo che ospita la manifestazione è suggestiva, in futuro guarderemo anche ad altre sedi ancora più spaziose». Oltre ad una mostra fotografica “Eboli nella Storia”, la serata ospiterà musicisti e poeti locali. Nella mattinata di domenica, invece, è prevista una “Passeggiata teatralizzata” nel borgo antico, con la partecipazione della compagnia del Bianconiglio, con partenza alle ore 10.