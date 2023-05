X-BIO by Buoninfante arriva nei mercati europei e mondiali.

X-BIO by Buoninfante, brand di materassi dal design e dalla qualità Made in Italy, dopo il grande consenso ottenuto dal 99% dei consumatori italiani che lo hanno scelto, vola oltre confine: da aprile 2023 sono attivi gli e-commerce a Malta e Francia, dove è già possibile acquistare i prodotti a marchio X-BIO (materassi unici e brevettati e guanciali ergonomici); l’internazionalizzazione continuerà con gli e-commerce di prossimo lancio Stati Uniti, Cipro, Cina, Dubai e Brasile.

Il brand X-Bio by Buoninfante conquista, dunque, il mercato europeo e si spinge anche oltre oceano. «Sono ormai evidenti la transizione digitale e il forte sviluppo del canale online. Il mondo dell’e-commerce è in continua crescita ed evoluzione, le opportunità che offre sono plurime ed interessanti e noi non potevamo non coglierle» ha dichiarato Enzo Buoninfante, CEO di Gruppo Industriale Buoninfante.

«Da diversi anni abbiamo lavorato per rendere l’azienda adeguata a questa cruciale trasformazione del mercato, sia per quanto riguarda i processi di vendita e di comunicazione sia per i processi interni produttivi e logistici. X-BIO by Buoninfante rappresenta il nostro progetto di punta in questa direzione, perché fondato proprio sulla ricerca di una forte riconoscibilità sui mercati di riferimento e sulla ricerca dell’eccellenza e della digitalizzazione sia per quanto riguarda prodotti e servizi offerti sia per quanto riguarda i processi produttivi, logistici e di assistenza al cliente. L’estensione del progetto, nella sua parte B2C, anche ai mercati esteri dopo il successo sul mercato italiano rappresenta un’ulteriore tappa in questo importante percorso».

A proposito dei servizi offerti, continua Gianluca Di Giovanni, Global Brand Manager X-BIO e CMO Buoninfante. «Tra i servizi di grande pregio offerti dalla nostra azienda troviamo l’assistenza clienti, disponibile 7 giorni su 7, in chat, WhatsApp e con consulenze telefoniche personalizzate: un servizio unico, un plus distintivo e tra i più apprezzati dai nostri clienti che riescono nella scelta del materasso perfetto per le loro esigenze grazie ad un team di esperti del riposo. La sfida più grande è applicare il modello di business e di offerta applicati con successo sul mercato italiano anche su mercati esteri. Siamo assolutamente confidenti e impegnati affinché questo possa realizzarsi e stiamo lavorando fortemente in questa direzione. Obiettivo è entrare in nuovi mercati creando il collegamento diretto con il mercato finale e dare un posizionamento unico e riconoscibile al brand ai consumatori di diversi paesi mondiali»

X-BIO by Buoninfante porta così l’innovazione nel mondo del riposo sui mercati internazionali, nello stesso anno in cui ha ricevuto il premio Eletto Prodotto dell’Anno 2023, riconoscimento di grande prestigio assegnato al modello X-BIO Circulife, nuovo materasso ecosostenibile del brand. L’attività di espansione è solo nella sua fase iniziale, nuovi paesi potranno presto scoprire come dormire meglio e vivere una vita di benessere.