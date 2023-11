Weekend in danza alla Sala Pasolini con Incontri

Fine settimana in danza alla Sala Pasolini a Salerno con la rassegna “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza, che porta in scena il contemporaneo declinato nelle sue versatili sfaccettature. Antonella Iannone, che ne firma la direzione artistica, ha scelto spettacoli tra loro diversi – e complementari, in qualche modo – per proporre un percorso d’indagine sullo stato dell’arte tersicorea oggi.

E così sabato 4 novembre 2023, alle ore 21, la Sala Pasolini a Salerno con la compagnia Zerogrammi diventerà il luogo di “INRI”, la coreografia di Stefano Mazzotta. I personaggi di questo racconto, dai colori grotteschi, paradossali, improbabili pur nella loro veridicità, si muovono sulla scena in un percorso temporale che imita quello di una sgangherata liturgia.

Parlano di una religione dai tratti “meridionali”, che profuma di mandarini sui presepi, che risuona di bolero nelle piazze dopo le sacre processioni, una religione di docili vecchiette rosario-munite ancora bardate in nero, il cui Dio, dopo la benedizione nel luogo imputato, le raggiunge tra le cose domestiche. C’è, nel loro mettere in danza le parole e il silenzio, una lingua del corpo in ostensione, una coreografia di passi, ora dolorosi, ora angelicati, giocata nella parodia di un bigottismo religioso e quotidiano che appartiene alla nostra cultura.

Domenica 5 novembre, alle ore 18.30, spazio ai più piccoli con la sezione Kids che ospita i danzatori di TPO con “Farfalle”, le coreografie di Anna Balducci e Piero Leccese. La scena, composta da immagini proiettate su leggerissimi teli, avvolge gli spettatori e li immerge in un ambiente immaginario e naturale allo stesso tempo: una casina delle farfalle. All’interno di questo spazio i bambini sono invitati ad entrare e giocare con due danzatori per scoprire insieme un fenomeno affascinante come quello della lenta metamorfosi di una crisalide in farfalla. Osserva una farfalla. Il movimento del volo e il battere delle ali assomiglia ad un pennello che dipinge nell’aria, ma sembra anche una danza. Questa danza divertente certe volte dura un solo giorno, tutto accade dall’alba al tramonto. Ecco, guarda, c’è un paesaggio, un uovo, una larva, un bruco, una farfalla, tante farfalle, sono bellissime, colorate, volano nel vento, ti sussurrano all’orecchio, sono ballerine che dipingono nell’aria con le loro grandi ali.

La rassegna è tra i progetti italiani ad aver ottenuto l’importante riconoscimento del MiC che sostiene l’iniziativa. L’edizione 2023 della rassegna di danza contemporanea “Incontri” è organizzata dall’Associazione Campania Danza e realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo e con il sostegno della Regione Campania e patrocinio dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Sala Consilina.