Stasera, punto e a capo…, Massimiliano Gallo apre la stagione del Teatro Delle Arti, due date già sold out

Inizia con un sold out, la stagione 2023/2024 del Teatro Delle Arti di Salerno. Sold out per le due date di “Stasera, punto e a capo…”, lo spettacolo che sabato 4 (ore 21) e domenica 5 novembre (ore 18), vedrà come protagonista Massimiliano Gallo, impegnato, tra l’altro, in questi giorni, a Salerno, con le riprese di “Malinconico 2”.

“Stasera, punto e a capo…” vedrà l’attore partenopeo, che ha scritto il testo e firma anche la regia, protagonista insieme con l’attrice Shalana Santana e la cantante Pina Germanà, oltre all’ensemble diretto dal maestro Mimmo Napoletano con Gianluca Mirra, Giuseppe di Colandrea, Davide Costagliola e Fabiana Sirigu.

Con questo spettacolo Gallo vuole mettere un punto per ricominciare. Cominciare da capo, riprendere, ma non per forza facendo un passo avanti. Si può ricominciare anche tornando un po’ più indietro. Azzerando, portando a zero, cancellando, annullando quello che di buono non si è fatto. Quello che buono non è. E allora facciamolo: generazioni a confronto!

Per capire se questa vita è quella che ci siamo scelti. Un viaggio negli anni dell’adolescenza di Gallo, un viaggio negli anni ottanta, anni della fiducia, del benessere e della positività. Un continuo confronto tra quello che c’era ieri e non oggi e viceversa, ripercorrendo anche eventi salienti di quel periodo. Fino ad arrivare alla caduta del muro di Berlino che rappresentava l’illusione che qualcosa potesse cambiare invece nulla è cambiato e forse qualcosa è pure peggiorata, ma la speranza è sempre quella: mettere un punto e andare a capo!