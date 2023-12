Volontariato: a Salerno l’incontro “Quale ruolo per Terzo settore nelle case della comunità”

Martedì 6 e mercoledi 7 dicembre dalle ore 17:30 alle 20:30 presso la Casa del Volontariato di Salerno in via F. Patella 2 (altezza di corso Vittorio Emanuele, 90),Sodalis organizza un incontro dal titolo “Quale ruolo per Terzo settore nelle case della comunità. La riforma dell’assistenza territoriale e il ruolo del volontariato e del Terzo settore: le missioni 5 e 6 del PNRR e le case della comunità.”

Si tratta di due giorni di interventi, riflessione e ascolto per confrontarsi su un tema quanto mai attuale e che merita, soprattutto dopo la pandemia, un coinvolgimento di tutte le risorse del territorio. E’ questo l’inizio di un percorso di coinvolgimento e di presa di parola del Terzo settore e del volontariato della provincia di Salerno.

Il programma prevede mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 17:30 la presentazione del documento e i saluti di Agostino Braca – Presidente di Sodalis ETS – CSV Salerno;Domenico Credendino – Presidente della Fondazione Carisal e dell’OTC Campania Molise;Paola De Roberto – Assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Salerno;Chiara Tommasini – Presidente di CSVnet.

Alle ore 18:00 – avvio dei tavoli di lavoro, sintesi introduttive. Il tema affrontato è: Le case della comunità quale presidio di partecipazione civica e di democrazia, a cura di Porfidio Monda, Docente UNISOB, Ruolo dei CSV nelle Case di comunità: esperienze a confronto a cura di Alfredo Senatore, Direttore di Sodalis ETS – CSV Salerno.

A seguire: Tavolo 1 / L’integrazione sociosanitaria nei servizi per la disabilità e per la non autosufficienza e la riforma delle cure primarie e del servizio territoriale dopo la pandemia, coordinato da: Giovanni d’Angelo Presidente dell’Ordine dei medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno; Salvatore Gargiulio Docente UNISOB in Legislazione sociale.

Tavolo 2 / Il contrasto alle povertà (materiale, relazionale, educativa, di salute, ecc.) dopo la riforma del reddito di cittadinanza, coordinato da: Antonia Autuori, Presidente Fondazione della Comunità Salernitana; sac. Antonio Romano, Vicario Episcopale per la Carità e la Giustizia.

Tavolo 3 / L’amministrazione condivisa tra pubblica amministrazione e Terzo settore, strumenti di innovazione sociale per costruire comunità, coordinato da: Giuseppe Bonino, Direttore Settore politiche sociali del Comune di Salerno; Michele Pepe Vicepresidente di Sodalis ETS – CSV Salerno.

7 dicembre 2023 17:00- 20:30

Alle ore 17:00 – restituzione dei tavoli di lavoro da parte dei coordinatori.

Alle 17:30, discussione con: Andrea Marchesi – Università La Bicocca; Filippo Viganò – Presidente CSV Monza Lecco Sondrio; Cosimo Cicia – Vicepresidente nazionale dell’Ordine degli infermieri; dott.ssa Marianna Fiocco – Referente attuazione per l’attuazione del PNRR ASL Salerno; Ing. Sosto Gennaro – Direttore Generale ASL Salerno.

Conclusioni: lettura e sottoscrizione del documento conclusivo