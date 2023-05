Vietri sul Mare. Dal 30 maggio al 2 giugno alle 19.30 alla Villa comunale “Incontriamoci con la Musica”, 4 giorni di orchestre giovanili con concerto finale per la Festa della Repubblica.

Quattro giorni di musica a Vietri sul Mare, con la rassegna “Incontriamoci… con la musica” – sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone – ideata dal Maestro Luigi Avallone, direttore artistico della manifestazione. L’evento è riservato alle scuole ad indirizzo musicale e si terrà nella Villa comunale di Vietri sul Mare dal 30 maggio al 2 giugno prossimo, con inizio alle 19.30. Martedì 30 maggio saranno l’Orchestra I.C. “Roberto Rossellini” di Maiori e l’Orchestra I.C. “A. Balzico” di Cava de’ Tirreni ad esibirsi nella suggestiva arena della Villa comunale. Mercoledì 31 toccherà alla “Juniororchestra Metelliana I.C. “Giovanni XXIII” di Cava de’ Tirreni e all’Orchestra I.C. “A. Pinto” di Vietri sul Mare. Giovedì 1 giugno sarà la volta dell‘Orchestra Sinfonica-Orchestra jazz IIS “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni. L’ultima serata, venerdì 2 giugno, per celebrare il 77° anniversario della Festa della Repubblica, si terrà il Concerto dell’Orchestra Giovanile Costa d’Amalfi, diretta da Paolo D’Amato. “Questa manifestazione di giovani, per i giovani ma anche per tutti gli appassionati di musica, è un’anticipazione del grande cartellone di eventi estivi che presenteremo a breve”, ha anticipato il sindaco De Simone, precisando che “la kermesse è un’importante occasione di confronto formativo tra varie esperienze musicali”. “Questa rassegna musicale rappresenta un momento importante per la crescita musicale e la formazione dello studente. Essa realizza le proprie finalità formative tramite un raffronto privo di elementi di competitività e di ansie – tipici delle prime performance musicali – per il raggiungimento sereno di un obiettivo importante, dopo mesi di studio ed impegno”, ha sottolineato il Maestro Avallone. Un’opinione, questa, condivisa a pieno dalle dirigenti scolastiche Milena, Satriano Mariarosaria Napoliello, Ermelinda Rocciolo, Annamaria Ferrigno e Maria Alfano che hanno fortemente voluto partecipare con i propri allievi all’evento. Ingresso gratuito.