Unreal, cortometraggio realizzato dai ragazzi del Liceo Pisacane, presentazione venerdì 17 alla Certosa di Padula.

Tutto pronto a Padula per la proiezione in anteprima del Cortometraggio “Unreal”, realizzato dagli studenti delle classi Prime e Seconde del Liceo Scientifico dell’Istituto Omnicomprensivo “Carlo Pisacane” nell’ambito del progetto ““Legalità in Corto”, promosso da Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania.

L’iniziativa rientra nella strategia di Sostenibilità messa al centro della propria azione dall’Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania e dall’intero Gruppo BCC Iccrea. Da ormai un decennio Banca 2021 è in prima fila nell’ambito delle azioni di sostegno messe in campo per favorire le attività sociali e culturali dei ragazzi del proprio vasto territorio di competenza, che abbraccia tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria) e quattro province (Salerno, Potenza, Matera e Cosenza).

“Legalità in Corto”, ideato e coordinato da Sante Massimo Lamonaca (Giudice Onorario Esperto presso il Tribunale dei Minori di Salerno), si è avvalso della competenza del Regista Filmmaker Luca Moltisanti e di una collaudata squadra di professionisti del settore, già capace di rendere in questi anni il Progetto un punto di riferimento per numerose istituzioni scolastiche, fino ad assumere una dimensione Nazionale.

In particolare, il Cortometraggio “Unreal”, realizzato dagli studenti dell’IOC “Pisacane” di Padula, vuole trasmettere un messaggio molto importante per i giovani: “Bisogna sempre stare attenti agli sconosciuti!”. Una ragazza si farà abbindolare sui social network, innamorandosi di un’idea e non di una persona reale, e cadendo in una trappola che la porterà a prendere decisioni sbagliate, ad allontanarsi dai suoi cari e ad isolarsi in un vortice che la risucchierà completamente.

L’appuntamento per la proiezione in anteprima di “Unreal” e del Video Backstage realizzato dai ragazzi è per venerdì 17 marzo alle ore 10:30, presso L’Auditorium della Certosa di San Lorenzo a Padula.