Uno studente dell’Università di Salerno rappresenterà l’Italia in una competizione europea di esports elettronici

UNIVERSITY Esports, la competizione di esports più importante dedicata agli studenti universitari in tutto il mondo ha concluso il suo Winter Split in Italia, con migliaia di studenti provenienti da tutto il paese che partecipano ogni settimana.

La nona stagione italiana di UNIVERSITY Esports, organizzata da King Esport, continuerà con molte attività. Inoltre, i vincitori avranno l’opportunità di competere durante l’UNIVERSITY Esports Masters, la competizione continentale di esport per studenti universitari, in cui ‘Wyze‘, lo studente dell’Università di Salerno, parteciperà come campione italiano in Clash Royale.

Il montepremi finale per lo Winter Split è stato di €6.500, suddiviso nei diversi titoli in cui i giocatori partecipano: League of Legends, VALORANT, Rocket League e Clash Royale.

I vincitori

Nei titoli di Riot Games, la squadra ‘SEE Unina‘ dell’Università di Napoli “Federico II” ha vinto la finale di League of Legends; ‘La centrale del latte di Milano‘ dell’Università di Milano ha vinto il torneo VALORANT. L’elenco dei vincitori è completato da ‘Outplayed Genova‘ dell’Università di Genova che si è laureata campione durante la finale di Rocket League e ‘Wyze‘ dell’Università di Salerno che ha mostrato le sue abilità in Clash Royale.

Tutte le squadre vincenti rappresenteranno l’Italia al UNIVERSITY Esports Masters, la competizione internazionale in cui le migliori squadre d’Europa competono per diventare campioni universitari. Inoltre, per questa edizione, anche le squadre finaliste si qualificheranno al torneo: ‘Yutoru PesiGod‘ del Politecnico di Milano per League of Legends e ‘SEE Sapienza‘ dell’Università di Roma La Sapienza per VALORANT. Ci saranno anche rappresentanze italiane nelle qualificazioni degli altri giochi presenti nella competizione: Clash Royale e Teamfight Tactics.

Durante questa stagione, UNIVERSITY Esports è supportato da alcuni dei più importanti editori di mercato, come Riot Games e Supercell, e da una delle principali aziende nel campo della tecnologia, INTEL.

Tutte le informazioni su UNIVERSITY Esports e UNIVERSITY Esports Masters possono essere trovate sui canali ufficiali dei social media della competizione e su university-esports.it.