Un Cavaliere e due nuove Dame dell’associazione dei “Cavalieri di San Giorgio in Carinzia” presentati nella chiesa di San Giorgio.

Questa mattina, nella bellissima chiesa barocca di San Giorgio, in Via Duomo, a Salerno, nel giorno che precede quello dedicato al Santo, esempio di perfetta carità, sono state nominate due nuove Dame e un Cavaliere dell’associazione dei “Cavalieri di San Giorgio in Carinzia” che conta oltre cinquanta soci e che persegue scopi religiosi ed umanitari, come ha spiegato il Presidente, il Grande Ufficiale, avvocato Antonio Spiezia: “Assistiamo gli ammalati e gli indigenti. Facciamo opere umanitarie e donazioni. Sosteniamo anche il restauro di opere d’arte presenti sul nostro territorio. Cerchiamo di renderci utili alla società, aiutando soprattutto i bisognosi: anche quest’ anno siamo riusciti a donare generi alimentari e di prima necessità alle mense dei poveri salernitane e alla popolazione ucraina”. Suggestiva la cerimonia di nomina dei nuovi soci che hanno letto con emozione la formula del giuramento e indossato il mantello a ruota di panno bianco avorio, simbolo di purezza, con il colletto di velluto e la croce di colore rosso, posto sulle loro spalle dalle madrine e dai padrini.

Nominata Dama dell’associazione dei “Cavalieri di San Giorgio in Carinzia” la dottoressa salernitana, di origini lucane, Maria Antonietta Iannelli , archeologa, già funzionaria della Soprintendenza Archeologica di Salerno, da anni impegnata nel sociale :” Spero di dare il mio aiuto ed anche il mio apporto di conoscenza culturale: mi piacerebbe anche legare maggiormente l’associazione dei “Cavalieri di San Giorgio “ a questa meravigliosa chiesa dedicata al Santo che rappresenta tutti noi e che lotta contro il male, per il bene e la diffusione della fede cristiana”. Madrina della dottoressa Iannelli è stata la dottoressa Maria Grazia Farina, Vicesindaca del Comune di Fisciano. Nominata Dama la dottoressa Veronica Barbati, di Roccabascerana in provincia di Avellino dov’è titolare dell’Agriturismo Barbati. La giovane imprenditrice, laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, è anche Presidente Nazionale dei Giovani di Coldiretti e membro del Consiglio Nazionale dei Giovani, l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile. Da anni impegnata nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, la dottoressa Barbati darà il suo contributo anche al sodalizio dei Cavalieri di San Giorgio:” Mi auguro di poter contribuire a tutte le iniziative che saranno intraprese per aiutare i più fragili: stiamo attraversando un momento storico particolare ed è importante tendere una mano a che è meno fortunato di noi”. Madrina la professoressa Rosa Volpe Zega. Nominato Cavaliere dell’associazione Luigi Russo, di Altavilla Silentina, già maresciallo dei Carabinieri, presidente dell’Associazione dei Carabinieri in Pensione ed ex Comandante del Nucleo Radiomobile di Eboli “Sono sempre stato impegnato nel mondo del volontariato e continuerò a dare una mano alle persone che hanno bisogno di aiuto”. Padrino il Cavalier Francesco D’Errico.

Tutti i nominati, che daranno il loro contributo di valorizzazione dei valori religiosi, spirituali e storici dell’associazione, hanno portato dei doni simbolici sull’altare che sono stati benedetti dal Vescovo Emerito, Monsignor Gerardo Pierro, che ha celebrato la messa coadiuvato dall’avvocato Luigi Noschese, in qualità di accolito. Monsignor Pierro ha benedetto i nuovi soci ed esortato tutti a non aver paura dei problemi e delle difficoltà della vita. La cerimonia è stata impreziosita dalla musica vibrante dell’organo, suonato dal Maestro Angelo De Angelis, e dalla stupenda voce del soprano Adele Spagnuolo, anch’ella socia dell’Ordine, che ha interpretato alcuni brani di Monsignor Marco Frisina.

Aniello Palumbo