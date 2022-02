Udinese-Salernitana, tolto il 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione per i granata, la partita si deve giocare.

Il match non si era giocato a Udine il 21 dicembre scorso, e il Giudice Sportivo aveva deciso di punire la società campana con la sconfitta per 3-0 a tavolino e il -1 in classifica. I granata furono ritenuti “colpevoli” di non essersi presentati alla Dacia Arena perché bloccati dall’ASL di Salerno a causa della positività al Covid di tre membri del gruppo squadra.