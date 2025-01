Turismo sostenibile, Amalfi al Fitur di Madrid

Turismo sostenibile e autenticità dell’offerta turistica: Amalfi conferma il suo appeal e il fascino internazionale in occasione della 45ª FITUR 2025, la Fiera di Madrid tra le più rilevanti del settore in corso fino al prossimo 26 gennaio presso il centro fieristico IFEMA MADRID.

L’Antica Repubblica Marinara è presente con la sua DMO Visit Amalfi presso lo stand della Regione Campania, nell’area del Padiglione Italia di Enit, per promuovere l’offerta turistica dei partner della Rete di Destinazione “Amalfi Experience” – a cui ad oggi aderiscono circa 80 operatori tra strutture alberghiere, extra alberghiere, ristoranti e fornitori di esperienze e servizi – proponendo un’offerta autentica e diversificata in linea con i nuovi trend di settore.

«Dalla FITUR di Madrid emerge sempre più la richiesta di percorsi outdoor ed esperienze all’aria aperta. Intensificare la presenza internazionale di Amalfi significa, soprattutto, individuare ed anticipare i trend globali del settore, per un turismo diffuso lungo tutto l’anno, creando un equilibrio economico e sociale tra domanda e qualità della vita del turista e dei cittadini. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – E’ per questo motivo che, in linea con il nostro Piano Strategico per il Turismo, siamo presenti con la nostra DMO Visit Amalfi alle più rinomate fiere internazionali, per stringere nuove rapporti con buyer internazionali attraverso una visione strategica che mira a far conoscere la straordinaria bellezza e la ricchezza di opportunità presenti ad Amalfi e nella sua Costa, creando una vetrina internazionale in cui mettere in relazione domanda e offerta».

La Fiera Internazionale del Turismo di Madrid si caratterizza per la doppia opportunità di connessione B2B e B2C, ovvero come uno spazio aperto sia ai professionisti del settore turistico e agli operatori, sia al vasto pubblico interessato a scoprire le destinazioni offerte, con aree completamente specializzate al suo interno, promuovendo i vari settori industriali che hanno un impatto sul turismo. Un punto di incontro, una piattaforma che per Amalfi si è tradotta nella capacità di innescare relazioni solide con una fitta agenda di incontri per la DMO Visit Amalfi.

Tra le tendenze che interessano Amalfi è da notare la richiesta sempre maggiore di un’offerta esperienziale, culturale e di guide turistiche ed escursionistiche. Gran parte della domanda è orientata all’outdoor e alla bassa stagione. Forte l’interesse anche per i viaggi individuali o di piccoli gruppi, a partire dal mese di maggio 2025.

Un ulteriore elemento di riflessione e sensibilizzazione ha riguardato la tutela del brand Amalfi Coast a cui spesso vengono associate località non appartenenti alla Divina causando confusione in primis nei buyers e inevitabilmente anche per il turista il cui sogno è quello di visitare la Costiera Amalfitana.

La FITUR si è contraddistinta anche per la capacità di instaurare nuove sinergie e contatti con gli espositori della Regione Campania, grazie alla fiducia verso la DMO Visit Amalfi come strumento guida.

Per orientarsi nella vasta offerta turistica di Amalfi, sempre più apprezzato il portale di destinazione Visit Amalfi, considerato un ottimo strumento per la navigazione e per lasciarsi ispirare nel costruire e personalizzare la propria esperienza autentica in Costa d’Amalfi.