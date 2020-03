A casa per il coronavirus, Foodology lancia i kit degustazione con consegna gratuita su Salerno.

da Foodology riceviamo e pubblichiamo

Gentile Redazione,

Spero troviate un piccolo sollievo nel leggere il nostro comunicato, dal momento che le notizie che scorrono di questi tempi non sono delle più felici.

Siamo persone di Salerno che si sono attivate per la città di Salerno, ci auguriamo quindi di trovare “voce” presso le sue pagine.

In linea con le norme vigenti ed al fine di rafforzare l’ormai famoso #iorestoacasa, FOODOLOGY ha messo in atto una singolare operazione volta ad allentare i malumori, la nostalgia e le mancanze a cui noi tutti ahimè ci stiamo tristemente abituando.

Si tratta di un progetto che vede la collaborazione di Chef, Sommelier, professionisti del settore turistico e sigle cittadine unite “PER IL MADE IN ITALY”, rivolgendosi direttamente alla città di Salerno ed ai suoi abitanti.

Da domani, infatti, saranno acquistabili dei veri e propri KIT DI DEGUSTAZIONE con lo scopo di far riscoprire ed appassionare i nostri cittadini durante questo lungo ed inaspettato periodo di quarantena. Inoltre, per chi volesse mettersi alla prova o semplicemente saperne di più, abbiamo programmato una fitta serie di appuntamenti e momenti di condivisione attraverso le nostre reti social, con l’augurio che da questo momento di clausura si possa riscoprire con maggior vigore il’eccellenza Made in Italy.

Il servizio di consegna sarà garantito in giornata ed è completamente GRATUITO per i cittadini di Salerno città.

Ciò vuole essere gratitudine verso chi rispetta il “resto a casa” ma soprattutto verso coloro che ingegnandosi troveranno la forza per poter ripartire insieme!



Grazie