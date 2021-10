Torna la Festa dei Boccali, sabato 9 la XVI edizione a Villa Guariglia a Vietri.

Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 18,00, taglio del nastro per la XVI edizione “La Festa dei Boccali”, evento artistico ed enogastronomico organizzato dall’Associazione di volontariato Humus Onlus, presieduta da Lauretta Laureti. Humus Onlus da più di 21 anni si occupa di promuovere l’arte della ceramica come strumento di solidarietà e crescita culturale, comunicazione e aggregazione, promozione e integrazione sociale. La location è quella di sempre, Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare, sospesa fra mare e cielo, che ogni anno attira numerosissimi appassionati di ceramica e di arte, collezionisti, curiosi. Alla Festa dei Boccali si incontreranno anche nuovi e vecchi artisti, disabili, volontari e simpatizzanti della manifestazione, stigmatizzando, con la loro presenza attiva, l’importanza e il valore dell’agire volontario. Sono 50 gli artisti coinvolti nella manifestazione e 500 i boccali realizzati in ceramica, attraverso la cui vendita si rinnova un gesto solidale, in cui l’arte diventa anche strumento di aggregazione, sostegno e crescita sociale: con il ricavato l’Associazione di volontariato Humus Onlus potrà continuare a dedicarsi a disabili ed anziani, molti dei quali hanno trovato nella ceramica una potenzialità espressiva. Tra i boccali in vendita anche quelli realizzati dagli ospiti della casa circondariale di Salerno, coadiuvati dal maestro Benvenuto Apicella. I boccali saranno usati per degustare il vino che accompagnerà i piatti della tradizione culinaria salernitana, a cura degli allievi dell’Istituto professionale alberghiero “R. Virtuoso” di Salerno. Gli artisti che hanno donato i loro boccali realizzati per la manifestazione sono: Agnese Contaldo, Angela Cialeo, Alessandro Mautone, Laura Bruno, Benvenuto Apicella, Donatello Ciao, Giuseppe Cicalese, Cinzia Gaudiano, Claudia Simonis, Vincenzo Consalvo, Antonio D’acunto, Enza D’Arienzo, Daniela Scalese, Danilo Mariani, Deborah Napolitano, Elisa D’Arienzo, Enzo Caruso, Gaetano Branca, Stefania Saturnino, Franco D’Elia, Gianni De Caro, Lauretta Laureti, Laura Marmai, Ferdinando Vassallo, Lucia Carpentieri, Lucio Liguori, Mara D’arienzo, Mariangela Mandia, Mariella Siani, Matria, Rita Cafaro, Marzia De Rosa, Matteo Salsano, Mimma De Luca, Nicola Pellegrino, Pasquale Liguori, Domenico Liguori, Francesco Raimondi, Romeo Leone, Patrizia Grieco r Cecile Guicheteau, Rosa Cuccurullo, Pietro Lista, Stefania Frimale, Tania Strepet, Teresa Salsano, Pino Scannapieco, Sasaska, Annamaria Gammaldi. Media partner della manifestazione è il magazine Puracultura. E’ stato organizzato un servizio navetta dal bivio Raito-Dragonea a Villa Guariglia. L’iniziativa verrà svolta nel rispetto della vigente normativa anti covid – green pass obbligatorio. A tutti gli artisti partecipanti sarà offerta la cena. Ingresso libero. Info e prenotazione 338 7101202. www.humusonlus.it www.lafestadeiboccali.it.

PROGRAMMA

Introduzione

Nunzia Schiavone

Presentazione dell’evento e saluti di benvenuto

Lauretta Laureti, Presidente Associazione di Volontariato Humus Onlus;

a seguire i saluti istituzionali di:

Michele Strianese

Presidente Provincia di Salerno;

Giovanni De Simone

Sindaco Comune di Vietri sul Mare;

Daniele Benincasa

Consigliere Delegato alla Ceramica del Comune di Vietri sul Mare;

Interventi di:

Rita Romano

Direttore della casa circondariale di Salerno

Ornella Pellegrino

Dirigente Scolastico Istituto Professionale Alberghiero R. Virtuoso di Salerno.