Torna in campo la Jomi Salerno, mercoledì 3 il recuperò contro l’Alì Best Espresso Mestrino.

Archiviata la vittoria esterna contro Cassano Magnago, la Jomi è attesa dall’ennesimo impegno di Serie A Beretta, stavolta tra le mura amiche. Capitan Napoletano e compagne saranno, infatti, di scena domani (mercoledì 3 novembre) alle ore 18 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l’Alì Best Espresso Mestrino nel recupero della quinta giornata del massimo campionato. Non sarà una gara facile per il team salernitano, il sette allenato da coach Lucarini infatti ha conquistato cinque vittorie su altrettante gare disputate. Nello scorso turno Mestrino si è imposto sul campo del Pontinia al termine di una vera e propria battaglia con il risultato finale di 22 – 21. “Affrontiamo – afferma il tecnico Laura Avram – nuovamente il Mestrino dopo due mesi dalla vittoriosa gara di Supercoppa. Reputo la formazione allenata da coach Lucarini tra le migliori del campionato, ed è infatti meritatamente in vetta alla classifica. Ha un gioco particolare con attacchi lunghissimi e difese puntigliose, sappiamo sarà una partita diversa dalla Supercoppa. E’ una partita difficile, un match di particolare importanza per noi, senza dimenticare che Mestrino è una squadra completa in tutti i ruoli. Nella seduta tattica ho chiesto alle mie atlete impegno al cento per cento e mettere in pratica gli allenamenti svolti”. Coach Laura Avram poi conclude: “Le mie ragazze sono state davvero concentrate e determinate negli allenamenti perciò sono sicura che prenderanno di petto l’importanza di questa gara”.

MODALITA’ ACCESSO ALLA PALUMBO: Per poter accedere all’ impianto sarà necessario scaricare il tagliando d’accesso su EVENTBRITE collegandosi al sito www.pdosalerno.it , cliccando su Ticket nella home page del sito, effettuando la registrazione per ottenere il tagliando d’ingresso. Il biglietto, unitamente al Green Pass (obbligatorio), permetterà l’accesso per assistere alla gara.