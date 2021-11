DINA OLIVA NUOVA PRESIDENTE DELLA SEZIONE FIDAPA DI SALERNO

La dottoressa Dina Crimaldi Oliva è stata eletta all’unanimità, per la seconda volta, Presidente della storica “Sezione Fidapa di Salerno”. La cerimonia del “Passaggio delle Consegne” si è tenuta presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, alla presenza delle socie della storica sezione della Fidapa che da anni promuove e sostiene le iniziative delle donne nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. La Presidente Dina Oliva, nei suoi due anni di presidenza continuerà i progetti storici della Sezione ed altri ne metterà in campo:” Con l’aiuto di tutte le socie, cercherò di coinvolgere altre Sezioni Fidapa e altre associazioni del territorio per migliorare la condivisione, oltre ad aprire un dialogo con le istituzioni, gli Enti locali e i cittadini. Insieme alle socie cercherò di valorizzare il lavoro femminile, la tutela ambientale, la sanità di genere, le politiche sociali, la pari dignità nello sport, il territorio, la cultura e la tutela dei beni culturali. Naturalmente seguiremo le linee dettate dal Tema Nazionale, che sarà affidato alla Vice Presidente Maria Rosaria Simbolo, e di quello Internazionale, che sarà affidato alla Past President Maria Rosara Pagnani”.. La professoressa Pagnani ha ricordato i progetti realizzati durante il suo biennio, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia:” Abbiamo organizzato, prima della pandemia, al “Circolo Canottieri Irno”, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, una mostra di opere d’arte dedicate a questo tema, realizzate da artiste salernitane. Abbiamo celebrato Dante attraverso un incontro su piattaforma con il dottor Dario Rivarossa, noto giornalista e saggista, che ha relazionato sulle donne presenti nella Divina Commedia; abbiamo anche organizzato, sempre su piattaforma, una sfilata di moda con le creazioni dello stilista ebolitano Peppe Volturale. Nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, abbiamo voluto che le facciate del Palazzo di Città di Salerno fossero illuminate di rosa per richiamare l’attenzione sulla patologia oncologica femminile più diffusa”. La nuova Presidente Dina Oliva ha presentato il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Past President: Maria Rosaria Pagnani; Vice Presidente: Maria Rosaria Simbolo; Segretaria: Anna Maria Lurgi; Tesoriera: Rita Mazza Laurenzi; Revisore dei Conti: Tina Dell’Isola De Martino e Antonietta Mangone Pompeo. Consigliere: Rita Vitale Simbolo, Elisa Sparano Bosco, Nietta Carucci Penta, Gabriella Gentile Colace e Antonella Capuano.

Aniello Palumbo