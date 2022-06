Torna I Sapori del Sole su Alma TV (ex Alice), teatro l’Hotel Capital a Campagna.

Riparte la fortunata trasmissione televisiva “I Sapori del Sole” giunta alla ottava edizione, in onda su Alma tv, canale 65 del digitale terrestre, da sempre conosciuta come Alice tv.

In questi giorni sono partite le registrazioni della nuova serie, sempre condotta dalla giornalista enogastronomica Rosaria Sica, questa volta accompagnata dal bravissimo Mattia Poggi, reduce da Detto Fatto su Rai 2 e l’eclettico Alessandro Tipaldi, notissimo sui social con lo pseudonimo di Ingordo.

“La novità di quest’anno è la sfida amatoriale tra cuochi e cuoche d’Italia, che si contenderanno il premio finale a suon di ricette e di eliminazioni dirette” – spiega la Sica – “Di certo ciò che non cambia sono i prodotti del territorio, l’amore per la qualità e la scelta di condividere un momento di convivialità ed emozione”.

Il programma, prodotto da Aha Studio, prevede 20 puntate di 24 minuti, i 14 cuochi avranno un paniere con i prodotti e dovranno decidere cosa e come cucinarlo. “Abbiamo deciso di rinnovare la formula de I Sapori – chiarisce Giusy Robertazzi di Aha Studio -, rendendola più accattivante con le sfide e con la presenza dei giudici, ma l’essenza non cambia, resta quella di valorizzare i prodotti della nostra Dieta Mediterranea”.

I concorrenti arrivando da tutta italia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia e sono tutti pronti a sbaragliare la concorrenza con piatti succulenti e deliziosi.

A dirigere la parte tecnica, confermato il regista Massimo Giacomelli la squadra romana di Video 48. Il main sponsor anche quest’anno resta TerraOrti, che da sempre porta in tavola la qualità, attraverso le produzioni dei suoi associati. Tra mare e terra, anche in questa edizione, è in tavola l’allegria e la voglia di cucinare in compagnia di tanti ospiti con un dettaglio in più che è la competizione. “Abbiamo ancora una volta voluto dare spazio a chi ama cucinare e vuole cimentarsi in una sfida in tv – continua la Sica-, con la fortuna di avere accanto due fuoriclasse come Mattia Poggi, bravissimo chef dal sorriso contagioso e Alessandro Tipaldi, rivelazione dei social, seguito da migliaia di followers. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirsi ed imparare qualcosa in più, in attesa del prossimo autunno quando la squadra de I Sapori salirà nuovamente in crociera con la collaborazione di MSC Crociere”. Saranno ospiti in puntata il maestro pasticciere Domenico Manfredi, la food blogger Michela Festa, la pizzaiola Elena Secrii.

New entry tra I partner Vama Gastronomia, e poi ancora Signoriello Arredamenti, Teorema Mediterraneo, Caseificio Collebianco, MGR Universo pane, Dodo Room, Floreal Design, Brico casa center, Domo enjoy cooking e le divise saranno di Workline divise.