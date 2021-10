Torchiara Story Festival, venerdì 8 taglio del nastro con Gino Rivieccio.

Tutto pronto per la prima giornata del Torchiara Story Festival 2021, al Palazzo Baronale. Si parte alle 18 di domani, venerdì 8 ottobre: dopo i saluti del sindaco Massimo Farro e gli interventi istituzionali di Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento e Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, si ritroveranno gli artisti che hanno aderito al PACC Percorsi d’Arte Contemporanea in Cilento, promosso dalla Fondazione de Stefano, con il determinante sostegno della Regione Campania, per raccontare la loro esperienza artistica e l’idea concettuale alla base delle installazioni con cui hanno partecipato al progetto. Coordinati dai giornalisti Peppe Iannicelli ed Elisabetta Castana, prenderanno parte alla prima edizione di Conversazioni sull’arte contemporanea, in compagnia di Luigi Punzo, A. D. di Tesi Servizi e Tecnologie Innovative che ha realizzato le opere in metalli pregiati, il curatore artistico del progetto PACC Elio Rumma e gli artisti Giorgio Galli, Pier Tancredi de-Coll’, Antonio Perotti, Leonardo Galliano, Claudio Marini, Stella Tundo. A commentare quanto emerso, sottolineando l’importanza dell’investire in cultura per lo sviluppo dei territori, Franco Alfieri, Presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, dove sono state collocate le opere, e Rosanna Romano, Direttore Generale per le Politiche Culturali e del Turismo della Regione Campania. Dopo la degustazione sul tema Arte da mangiare, a cura della pasticceria La Ruota di Perdifumo e l’azienda vinicola Case Bianche, chiuderà la serata Gino Rivieccio con l’opera Siamo nati per soffriggere, in dialogo con Alfonso Sarno, giornalista enogastronomico. Attore napoletano, da quarant’anni Rivieccio si divide tra il teatro, la tv e la scrittura: tra il serio e il faceto, una ricetta e un aneddoto, ci accompagnerà in un viaggio stuzzicante e divertente nella società contemporanea, alla ricerca di valori ed emozioni che tanti sembrano aver dimenticato o perduto.

PER INFO&PRENOTAZIONI:

Ingresso libero, esibendo il Green pass. Posti limitati, nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione Covid-19, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: 334 6299035 (WhatsApp)

www.torchiarastoryfestival.it