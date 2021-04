Todis Salerno ’92 attesa dal match interno contro Corato.

La Todis Salerno ’92 torna sul parquet del PalaSilvestri per continuare sulla strada intrapresa, che l’ha portata in vetta al campionato di Serie B femminile. Sabato 17 aprile a Matierno arriva la Nuova Matteotti Corato, sodalizio pugliese che rigiocherà per la prima volta dopo un mese di stop e che deve recuperare due partite (contro Taranto e Capri). Palla a due alle ore 19, il match si disputerà a porte chiuse e sarà arbitrato dai signori Gianroberto La Corte e Davide Dianese.

Nei tre match disputati finora, le prossime avversarie delle granatine hanno perso contro Battipaglia e Cercola, vincendo a Catanzaro. Proprio sul campo delle calabresi la Todis è stata protagonista nell’ultimo fine settimana, allungando l’imbattibilità a cinque partite; la sesta, quella contro la Lowengrube Taranto, sarà recuperata il 28 aprile. Di fatto, il girone d’andata si chiuderà… quattro giorni dopo la prima partita del ritorno (24 aprile, Salerno-Potenza). Effetti di un campionato chiaramente diverso dalle stagioni tradizionali.

In settimana coach Aldo Russo ha tenuto tutte sulla corda, elogiando molto le più giovani che hanno dimostrato di poter dare un contributo importante: “Fisicamente stiamo bene, dobbiamo insistere e continuare con il lavoro che stiamo facendo. Cercheremo ovviamente di agguantare la vittoria, sviluppando il nostro gioco e rispettando Corato. Mi aspetto delle risposte anche da chi può entrare dalla panchina in maniera più efficace, in modo da alzare il livello medio di gioco del gruppo e confermare quella che potrebbe essere la nostra migliore fotografia del momento, ovvero una squadra che non dà grossi punti di riferimento in cui si possono esaltare a turno tutte le protagoniste. Speriamo di proseguire sulla scia del finale di partita di Catanzaro, dove con l’apporto della panchina e delle under siamo riusciti a prendere il largo. Continuiamo a macinare gioco e dimostrare che sul campo tutte vogliono e possono starci”.

La partita Todis Salerno ’92-Nuova Matteotti Corato sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Salerno Basket ’92.