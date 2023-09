Teatro d’Inverno, Il Gioco Serio Del Teatro, a partire da novembre all’Auditorium Centro Sociale

Questa mattina, il regista Antonello De Rosa, in una maniera insolita ed anticonvenzionale, dallo studio di casa sua, ha presentato la Rassegna teatrale organizzata da Scena Teatro Management Srls e Scena Teatro, “Teatro d’Inverno, Il Gioco Serio Del Teatro”, che si terrà tra il 03 novembre 2023 ed il 19 aprile 2024 nell’Auditorium del Centro Sociale di Salerno.

Instancabile, De Rosa «Abbiamo voluto organizzare una rassegna che coprisse, culturalmente, anche la parte orientale della città e che facesse rivivere momenti forti di aggregazione e cultura. Con il direttivo abbiamo voluto non limitare questo luogo, dalle mille potenzialità, solo ai corsi accademici- da qui la realizzazione di questa rassegna. Da quest’anno riprenderemo il premio nazionale SCENA TEATRO, interrotto a causa della pandemia.>>

Serate d’autore all’insegna del teatro e della musica sul palco dell’Auditorium che alzerà il sipario, il 3 novembre, con lo spettacolo di Guido Lo Moro, “Nessuno dopo di Te” prodotto da Teatrosophia di Roma. Una produzione di Scena Teatro Management, sabato 18 novembre, “La Lupa” per la regia di Antonello De Rosa. Lo stesso sarà protagonista con “Jennifer” – cavallo di battaglia- sabato 2 dicembre. Sarà il 16 dicembre la serata dedicata al Premio Scena Teatro con lo spettacolo musicale e teatrale “Musicalmente noi”, che vedrà protagonista il cantante Matteo Schiavone con Tayla Orefice– i nomi dei premiati ancora “blindati”. Il 22 dicembre sarà la volta dell’accademia di Scena Teatro per uno spettacolo dedicato al Natale “Caffè Natale”. Si prosegue con uno spettacolo vietato ai minori, venerdì 19 Febbraio, “Cartoline da Casa” con Bruno Petrosino. Il 9 Febbraio la Sicilia sarà protagonista con lo spettacolo prodotto dai I Vetri Blu, “La Trinacria è femmina” con Ilenia Costanza, Lorena Vetro e Monica Tenev. Doppio appuntamento con la cantante attrice Ivana Giugliano che porterà in scena “Cuore Ingrato” il primo di Marzo ed il 5 aprile “Cupido è un malato di mente”. A chiudere la rassegna, il 19 aprile, Gioacchino Cappelli, figlio dell’attrice Lucia Sardo con uno spettacolo sulla sindrome dei hikikomori, “Nessuno dopo di te”.

Gli spettacoli sono tutti alle ore 21.00 ed il costo del biglietto è di € 10.00