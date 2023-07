Teatrando al Quadriportico, ultimo appuntamento domenica 30

Lucia Lamberti, Giuseppe Giardullo, Giulia Giardullo, Giovanna Memoli e Ciro Marigliano, ovvero la compagnia “E’ Sceppacentrella”, saranno i protagonisti dell’ultimo appuntamento della XIII edizione della rassegna di teatro amatoriale “Teatrando al Quadriportico” che si tiene nella bella cornice del quadriportico di Santa Maria delle Grazie, nel centro storico di Salerno.

Chiusura di rassegna, come da tradizione, con i padroni di casa, che per questa edizione, hanno scelto di proporre al pubblico lo spettacolo “Frammenti di Amori No…strani” per la regia di Giovanna Memoli e Ciro Marigliano, audio e luci a cura di Francesco Fimiami.

Un testo originale e nuovo, una promenade di sfaccettature dell’amore tra sogno e realtà, raccontati con fantasia, musicalità e danza. Con mente, cuore e corpo!

Uno spettacolo che sicuramente regalerà, divertimento, emozioni ed anche qualche riflessione.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, l’ingresso in sala è gratuito fino ad esaurimento posti.