Teatrando al Quadriportico, seconda settimana di spettacoli

Seconda settimana di spettacolo nel Quadriportico di Santa Maria delle Grazie a Salerno, nell’ambito della rassegna Teatrando al Quadriportico organizzata dall’associazione Planum Montis e dalla compagnia “E’Sceppacentrella”, con la direzione artistica di Peppe Giardulo.

Si inizia questa sera, giovedì 13 luglio, con lo spettacolo Prove in zona rossa (a Maronn ce pensa), testo inedito in due atti, scritto da Alfonso Giannattasio proposto dalla compagnia “Giovani amici a teatro” di Pagani.

LA TRAMA

Gli ultimi rimasti di una compagnia di teatro amatoriale, si ritrovano in, modo furtivo, perché in zona rossa, a casa di un componente di essa per, provare uno spettacolo che vorrebbero portare in scena l’otto dicembre, sperando che escano dalla zona rossa., Liti continue tra i coniugi padroni di casa ed incertezze tra gli attori, fanno, da sfondo in una esilarante commedia che fa riflettere molto., Tanti morti ha fatto il covid, ma c’è stato un moribondo di eccezione in, quel periodo., Ma per sapere chi è bisogna vedere lo spettacolo., Tante risate con un finale esplosivo”



L’APPUNTAMENTO DI VENERDì 14 LUGLIO

Si prosegue poi, il 14 luglio con lo spettacolo “Mia figlia si sposa” proposta dalla compagnia stabile di Bellizzi.

LA TRAMA

Caterina finalmente torna a casa dopo un anno trascorso in America per studio, ma c’è una novità: si sposa! Giovanni, il papà ne è sconvolto, non riesce proprio ad accettare che la sua… bambina si sposi e fa di tutto per scombinare il matrimonio. Equivoci, incontri con personaggi strampalati, situazioni assurde, ironia e comicità rendono la commedia divertentissima ed adatta a tutti! Risate, risate, risate… e un pizzico di commozione.

L’APPUNTAMENTO DI SABATO 15 LUGLIO

Sabato 15 luglio sarà invece la volta della compagnia “Teatro Formazione cultura On” che proporrà “Il magnifico Tancredi”, per la regia di Licia Amarante e Marco Ziello

LA TRAMA

Cosa accadrebbe se in una clinica nuova di zecca non ci fossero pazienti da accogliere?

E se in questa clinica, bella come un albergo, dovessero imbattersi un gruppo di male assortiti avventori che non hanno idea del luogo in cui si trovano?

Lo spettacolo “Il magnifico Tancredi” parla di persone che hanno fatto del lavoro tutta la loro vita, di truffati e truffatori, di sognatori delusi e di un improbabile magnate con una strana passione.

L’APPUNTAMENTO DI DOMENICA 16 LUGLIO

Domenica 16 luglio toccherà invece alla compagnia “I Matt…at(T)ori di Roccarainola (Napoli) che proporranno “A spasso nel Te…Atro” per la regia di di Thomas Mugnano

NOTE DI REGIA

Quello dei MATT…ATtORI di quest’anno, oserei dire, è uno spettacolo teatrale davvero molto particolare, quasi “sui generis”.

Trattasi di un “viaggio immaginifico”, figurativo ed originale che parte dall’inizio del secolo scorso (1920) per terminare nel ventennio attuale (2023).

Un percorso artistico molto dinamico che alternerà momenti di intensa ilarità, conditi da una profonda comicità, attraverso gags, sketch, monologhi, balletti, ecc… a passaggi decisamente più performanti, riflessivi, drammatici, duri e significativi.

Uno spettacolo double-face dove predomineranno non solo la risata e il buonumore ma anche la morale, le denunce sociali e i messaggi subliminali che i nostri lavori intendono elargire.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti