Start Up F&B – Gli strumenti e le competenze necessarie ad intraprendere un percorso imprenditoriale, webinar a cura del Distretto Turistico Costa d’Amalfi martedì 27.

Domani l’ultimo appuntamento del ciclo di masterclass di formazione Growth promosso dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Roberto Tomei, fondatore di Ginevra Consulting, società di consulenza specializzata nel settore del food & beverage, illustrerà quali sono gli skill del ristoratore contemporaneo, come utilizzare gli strumenti “riconosciuti” per la progettazione del business, per esempio il Business Model Canvass, e l’iter da rispettare nella implementazione di un progetto. Sottolineerà l’importanza della “validazione” di un business model, quella della costituzione del team, e della costruzione dell’ecosistema funzionale. Infine, quali sono le parole chiave del futuro, cosa deve necessariamente avere una nuova impresa.

Intro & Q&A finale con Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, e Robert Piattelli, Engagement progetto Authentic Amalfi Coast, co-founder di BTO Educational

L’evento, gratuito, è stato possibili grazie al contributo di generosi sponsor, fra cui Time Vision scarl, agenzia per il lavoro accreditata al Ministero e Agenzia per la formazione accreditata in Regione Campania e Lombardia, Il Centro C.S.C. Group di Salerno, società di consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro e GDPR, Connectivia srl, operatore delle telecomunicazioni che ha cablato in fibra ottica la Costiera Amalfitana, Alden srl Consulenti d’impresa e Associazione Professionale Gatto Camera D’Avino.

Registrazione all’evento non richiesta.