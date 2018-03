Salerno Basket 92, le ragazze in casa contro Sorrento.

Tornerà in campo domani – sabato 3 marzo – il Salerno Basket ’92 di coach Dello Iacono, impegnato nella seconda giornata della fase a orologio del campionato di serie B femminile. Dopo il ko di Castellammare di Stabia, le granatine riceveranno la Hertz Sorrento dell’ex Sara Braida tra le mura amiche del PalaSilvestri. Palla a due alle 19:30 con ingresso gratuito nell’impianto del rione Matierno, con la direzione di due fischietti avellinesi, i signori Fabio Dell’Infante e Filippo De Gennaro.

Le velleità di raggiungere i playoff si sono lentamente affievolite per il sodalizio di patron Angela Somma, impantanatosi al quinto posto con 16 punti. Le costiere inseguono a quota 6 al penultimo posto. Una sfida sulla carta non proibitiva ma che necessita della massima concentrazione per De Mitri e compagne. Sarà la prima volta di Sorrento al PalaSilvestri: in regular season, infatti, la gara fu vinta da Salerno ma giocata sul neutro di Cercola, perchè coincidente con l’open day. Ora l’obiettivo resta quello di ben figurare e conquistare un’agevole salvezza, con possibilità di giocarsi l’accesso alla finalissima di Coppa Campania ad aprile e quello alle finali Interzona del campionato U20 già lunedì 5 marzo alle 18:00 sul neutro di Ferentino (FR), in occasione dello spareggio contro le pari età di Ancona: c’è già la designazione arbitrale, fischieranno i signori Mirko Picchi (Ferentino) e Mattia Falamesca (Anagni).